لمحبي الرياضة.. تردد قناة الجزائرية الرياضية+ المباريات التي ستعرضها القناة الجزائرية الرياضية

تردد قناة الجزائرية الرياضية من أكثر الترددات طلباً حيث تعتبر قناة الجزائرية الرياضية من أهم الوسائل الإعلامية التي تعزز الهوية الثقافية وتلبي احتياجات المشاهد الجزائري، حيث يقدم تردد قناة الجزيرة الأرضية مجموعة واسعة من البرامج التي تعمل على تلبية اهتمامات الجماهير، من الأخبار إلى البرامج الثقافية والترفيهية، وتقدم تغطية شاملة للأحداث الجارية في الجزائر وفي جميع أنحاء العالم، كما تعمل القناة على تشجيع الإبداع المحلي وإتاحة الفرص للفنانين والمبدعين الجزائريين لعرض أعمالهم والتعبير عن مواهبهم.

تردد قناة الجزائرية الرياضية

تردد قناة الجزائرية الرياضية, تزايدت في الآونة الأخيرة وتيرة بحث الناس عن قناة الجزائر الناقلة لأحداث كأس الأمم الإفريقية ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم السبت 13 يناير 2024، وتستمر حتى 11 فبراير من نفس العام، حيث أنه من أفضل الأحداث الرياضية في أفريقيا، كما ستجمع هذه البطولة بين منتخب ساحل العاج وغينيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، وبالضبط الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الولايات الإمارات العربية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والآن اليكم تردد قناة الجزائرية الرياضية:

نايل سات هو القمر الصناعي.

التردد 11680.

27500 هو معدل الترميز.

الاستقطاب الأفقي.

3/2 هو معدل تصحيح الخطأ.

جودة عالية الدقة.

المباريات التي ستعرضها القناة الجزائرية الرياضية

تقدم القناة الجزائرية الرياضية تغطية مجانية لمجموعة متنوعة من المباريات من بينها ما يلي:

ساحل العاج × غينيا بيساو.

الجزائر × أنجولا.

نيجيريا × ساحل العاج.

مصر × غانا.

السنغال × الكاميرون.

بوركينا فاسو × الجزائر.

الجزائر × موريتانيا.

تحميل تردد القناة الجزائرية الأرضية

الان إليكم طريقة تنزيل هذه القناة على التلفزيون بكل سهولة: