“زيادة الخير خيرين” ما حقيقة زيادة المعاشات 15%+ حالات الجمع بين أكثر من معاش

حقيقة زيادة المعاشات 15% تشغل بال الكثير من الأشخاص وبحسب اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فإن المواطنين يتطلعون إلى عام 2024 لما يحمله من أخبار جيدة خاصة بعد الإعلان عن بدء زيادة المعاشات لهذا العام.

حقيقة زيادة المعاشات 15%

حقيقة زيادة المعاشات 15%، يجري إعداد قرار زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 1300 جنيه بدلا من 1105 جنيهات في أول يناير 2024، والحد الأقصى للمعاش إلى 10080 جنيها بدلا من 8720 جنيها للأفراد الذين تنتهي خدمتهم في ذلك التاريخ من قبل القومية للتأمينات الاجتماعية، وبحسب ما ورد فإنه اعتبارًا من يناير سيزيد الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، ويزيد الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، وتنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على زيادة سنوية في المعاش بما لا يزيد على 15% في 30 يونيو من كل عام وتصرف الزيادة في الأول من يوليو من كل عام إلا إذا صدر الأمر بصرف الزيادة قبل ذلك كما حدث في هذا العام وبذلك سوف تعرفنا على حقيقة زيادة المعاشات 15%.

حالات الجمع بين أكثر من معاش

الجمع بين المعاشات المتعددة ينظمه قانون التأمينات والمعاشات بالطرق التالية: