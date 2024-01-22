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“حوش فلوسك وبطل تشربها”سعر السجائر الرسمي في مصر وبالأخص ونستون
سعر السجائر الرسمي حيث تم تعديل سعرها عن الشهر الماضي حيث كشفت شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة للسجائر والتبغ لجميع منتجاتها من التبغ الساخن (HEETS وTEREA) بالإضافة إلى السجائر ذات العلامات التجارية التقليدية، لذلك يتساءل جزء كبير من السكان عن الأسعار الحالية لسجائر مارلبورو وكذلك أسعار سجائر LM في مصر وميريت ومارلبورو وإل آند إم بجميع أصنافها وذلك بعد إعلان الحكومة عن التغييرات الضريبية الأخيرة المتعلقة بمنتجات التبغ في مصر.
سعر السجائر الرسمي
جاءت سعر السجائر الجديد للشركة الشرقية للدخان كليوباترا على النحو التالي:
- بلغ سعر سجائر كليوباترا سوبر 27 جنيها.
- سجائر مونديال الحمراء والزرقاء والفضية تكلف سبعة وعشرين جنيها.
- ويبلغ سعر دخان كليوباترا بلاك ليبل 27 جنيهًا.
- تبلغ تكلفة السجائر التي تحتوي على المنثول والتوت من شركة مونديال سبعة وعشرين جنيهًا.
- علبة من عشر سجائر تكلف عشرين جنيها.
- تبلغ تكلفة السجائر بحجم كليوباترا كينج 27 جنيهًا اليوم.
- سجائر كليوباترا سوفت كوين سعرها اليوم 27 جنيها.
- سعر سجائر كليوباترا سبعة وعشرون جنيها في علبة بيضاء.
- أسعار سجائر بلمونت / بوسطن سبعة وعشرون جنيها.
أسعار سجائر ونستون
أسعار سجائر وينستون لشركة ونستون هي كما يلي:
- تبلغ تكلفة سجائر وينستون توت خمسة وأربعين جنيهًا.
- سجائر وينستون الصفراء تكلف خمسين جنيها.
- سجائر وينستون بلو تكلف خمسين جنيها.
- السجائر المفعلة تكلفتها 53 جنيها.
- تبلغ تكلفة سجائر وينستون ريد ثلاثة وأربعين جنيهًا.
- تبلغ تكلفة سجائر وينستون بلو ثلاثة وأربعين جنيهًا.
- تبلغ تكلفة سجائر وينستون سيلفر ثلاثة وأربعين جنيهًا.
- سجائر ونستون كستر بسعر 43 جنيها.