“ألحق التقديم قبل ما يقفل” المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة 30 الف معلم

تصدر محركات البحث خلال هذه الأيام المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة 30 الف معلم، حتى يتم تعييم معلمين جدد نظراً للعجز الذي تشهده المدارس والفصول التعليمية، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن المسابقة وحدد المؤهلات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة 30 الف معلم

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن بدء تلقي الطلبات المقدمة في مسابقة التربية والتعليم 2024 حتى يتم تعيين 11 الف مدرس، فالجدير بالذكر انها من ضمن المسابقة التي أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الماضية وهي تعيين 30 الف معلم الدفعة الثالثة فسوف تستقبل الوزارة الطلبات المقدمة يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024، مما جعل الكثير يتساؤلون عن الاوراق والمستندات المطلوبة وهي كالآتي:

صورة من بطاقة الرقم القومي، كما يجب مراعاة سريان مدة البطاقة.

صورة شخصية للمعلم.

يجب عمل فيش جنائي ويكون ساري المدة، كما يجب أن يكون موجة لوزارة التربية والتعليم أو للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

في حال وجود إعاقة يجب بطاقة الخدمات المتكاملة أو إحضار شهادة التأهيل.

كما يجب سداد مبلغ بقيمة 26 جنيه حتى يتم إيداعة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويتم السداد من خلال الذهاب لبنك مصر أو البنك الأهلي.

المؤهلات المطلوبة للتقديم بمسابقة التربية والتعليم

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بالإعلان عن المؤهلات المطلوبة للتقديم بمسابقة التربية والتعليم، كما يجب مراعة التقدير العام للمتقدم فيجب أن يكون مقبولاً وتتمثل فيا يلي :

ابتدائي.

تعليم أساسي.

معلم فصل.

كلية تربية أو كلية تربية نوعية.

ختاماً لموضوعنا المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة 30 الف معلم، فقد وضحنا لكم كافة الأوراق والمؤهلات المطلوبة.