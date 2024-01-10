الأخضر طاير في السماااء ومش ناوي على خير| سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الأربعاء 10-يناير 2024| شوف الأمريكي وصل لكام!!

سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري هو مجرد أحد العوامل التي قد تؤثر على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين، ومعرفة سعر الدولار لحظة بلحظة بات من أهم الأمور لشريحة كبرى من المواطنين، لاسيما وأن العملة الأمريكية تربط بها تحديد أسعار كافة السلع والمنتجات، ومن خلال الخدمات اليومية التي يقدمها البديل الإخباري نوضح لكم متابعينا الكرام سعر الدولار اليوم في السوق السوداء وسعر الورقة الخضراء في البنوك المصرية، تابعونا.

سعر الدولار اليوم في مصر البنوك الأربعاء 10 يناير 2024

مازال سعر الورقة الخضراء مستقراً في كافة البنوك المصرية منذ ما يقرب من عام تحديدا منذ مارس 2023، ولمعرفة المزيد عن سعر الدولار اليوم في مصر إليكم الجدول التالي والذي يتضمن سعر بيع الدولار اليوم وسعر شراء العملة الأمريكية بالبنوك المصرية.

البنوك المصرية بيع شراء البنك المركزي المصري 30.93 جنيه 30.84 جنيه البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه 30.75 جنيه بنك مصر 30.85 جنيه 30.75 جنيه البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك الإسكندرية 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك التعمير والإسكان 30.95 جنيه 30.85 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه 30.90 جنيه بنك الكويت الوطني 30.95 جنيه 30.85 جنيه البنك العربي الإفريقي الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك البركة الإسلامي 30.95 جنيه 30.85 جنيه

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

يعتبر سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري أحد المؤشرات الاقتصادية التي تهم المتابعين والمتعاملين في مصر، وفقًا للبيانات الحالية، يمكن رؤية أن سعر الدولار الأمريكي يتراوح ما بين 52 جنيه مصري و 53 جنيه مصري في السوق السوداء.

يمكن ملاحظة أن هناك تحديثات لحظية لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، حيث يتم تحديث الأسعار بشكل مستمر على مدار اليوم.

سعر الدولار في السوق السوداء بمصر

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم : 52.50 جنيهاً شراء.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم: 55 جنيهاً بيع

الدولار في السوق السوداء

ارتفعت حدة المضاربات في سوق الصرف السوداء في مصر خلال الساعات الماضية، مما أدى إلى ارتفاع جديد في أسعار الصرف بشكل قياسي، بحسب المتعاملين في السوق، فإن هناك زيادة في الطلب على الدولار الأمريكي نتيجة للتوترات الاقتصادية والسياسية المتواصلة في البلاد.

يعتقد البعض أن الأسواق المحلية تستعد للتحركات الاحتجاجية المتوقعة في الأشهر القادمة، مما يؤدي إلى هجوم على العملة المحلية وزيادة الطلب على الدولار.

ويحذر الخبراء من أن تسارع وتيرة الارتفاع في أسعار الصرف في السوق السوداء قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد المصري، مع تأثير سلبي على الأسعار والتضخم، ومن المنتظر أن تتخذ الحكومة إجراءات إضافية للتصدي لهذا الوضع المتسارع والمحافظة على استقرار العملة والاقتصاد.