“استعلم الآن” خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وشروط الحصول عليه

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، حيث قامت وزراة العمل والشؤون الاجتماعية بالدولة العراقية بالإعلان عن صرف دعم للمواطنين المحتاجين له وذلك لمعاونتهم في المعيشة بقدر المستطاع، فالجدير بالذكر أن برنامج الرعاية الاجتماعية تابع إلى حكومة المملكة السعودية التي تبذل أقصى ما عندها لمساعدة المحتاجين والفقراء، وفيما يلي سوف نتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية بالوجبة الأخيرة.

الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

حتى تتمكن من معرفة اسماء المقبولين فى الوجبة يجب أن تقوم باتباع الخطوات الآتية وهي كالآتي:

اولاً قم بالدخول على موقع منصة مظلتى.

سوف يظهر لك رمز للتحقق من كونك ليست روبرتاً، فلا بد من إعادة كتابته مرة أخرى فى المربع الخاص به.

قم بالضغط على خانة الرعاية الاجتماعية ومن ثم قم بإدخال البيانات التى ستطلب منك مع مراعاة عدم ترك أي خانة.

قم بالنقر على خانة تحميل وانتظر لبضع ثواني حتى يتم تحميل الكشوفات فى صورة pdf.

سوف يتم تنزيل الملف المحمل بالأسماء، فيجب أن تقوم بالبحث عن اسمك رباعياً.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

تعمل وزارة العمل والشؤون العراقية على تحديد العديد من الشروط التي لا بد أن تتوافر في الأفراد الراغبين من الاستفادة بدعم الرعاية الاجتماعية، وتتمثل الشروط فيما يلي:

لا بد أن يكون المواطن الراغب في التقديم عراقي الأصل.

أن لا يقل سن المواطن عن 16 سنة وأن لا يتعدى حاجز 55 سنة.

عدم وجود أي سجلات تجارية مسجلة باسم المواطن.

لا بد من إقامتة داخل العراق.

ختاماً لموضوعنا أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، فقد وضحنا لكم طريقة الاستعلام عن الاسماء المقبولين في الدعم الأخير.