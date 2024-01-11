الرابط الرسمي.. طريقة الاستعلام عن منحة طلاب المدارس وشروط منحة الطلاب بالعراق 2024 “وزارة العمل”

نعمل وزارة التعليم العراقية على مد المساعدات للطلاب لذلك أعلنت عن منحة طلاب المدارس في العراق وخطوات الاستعلام، كما قامت بالإعلان عن شروط منحة طلاب المدارس في العراق، حيث تسعى الوزارة دائماً إلى مساعدة الطلاب ومعاونتهم في الدراسة.

منحة طلاب المدارس في العراق وخطوات الاستعلام

أعلنت وزارة التعليم بالعراق عن منحة طلاب المدارس في العراق خلال الفترة القصيرة الماضية، فيمكن لجميع الطلاب الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في البداية يجب ان تقوم بتسجيل الدخول على موقع الإلكتروني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الرسمي.

بعد أن تقوم بالنقر على خانة منح الذي سوف تظهر لك قائمة علوية.

لا بد من تحديد منحة طلبة المدارس ومن ثم النقر عليها.

في الخطوة القادمة قم بتسجيل جميع البيانات التي ستطلب منك والتأكد من صحتها.

قم بالنقر على خانة بحث حتى يظهر لك نتائج الاستحقاق.

شروط منحة طلاب المدارس في العراق

هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها وزارة التعليم العراقية لأخذ منحة طلاب المدارس وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

اولاً يجب ان يكون المواطن ضمن المواطنين الأصليين بالدولة العراقية أي يكون أصلي الجنية.

كما يجب أن يكون الطالب المتقدم مسجلاً في احد المدارس الحكومية بالعراق وعدم وجودة في مدرسة خاصة.

كما يجب عدم قدرة الطالب يكون المادية على دفع المصاريف الدراسية.

كما أنه يجب العلم أن تكون هذه اول مرة للطالب أن يحصل على المنحة وعدم حصولة عليها من قبل.

ختاماً لموضوعنا فقد وضحنا لكم خطوات الاستعلام منحة عن منحة طلاب المدارس في العراق وخطوات الاستعلام.