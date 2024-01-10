اضبط تردد قناة ssc الرياضية المفتوحة 2024 نايل سات لمشاهدة أقوى المباريات

تردد قناة ssc الرياضية المفتوحة 2024 من اكثر الاشياء التي تشغل محركات بحث جوجل حيث تقوم تلك القنوات السعودية ببث مباريات كأس ملك اسبانيا وكذلك كأس السوبر الاسباني لمشاهدة المباريات الممتعة وتشجيع فرقهم سواء ريال مدريد أو برشلونة أو اتلتيكو مدريد وغيرهم من أندية اسبانيا الشهيرة، حيث تعتبر مجموعة قنوات اس اس سي السعودية واحدة من أشهر القنوات التي تقوم بعرض محتوى مميز للغاية وقامت القناة بتغيير التردد الخاص بها وذلك ليكون اكثر جودة وبدون تشويش وصوت نقي وسوف نتعرف في مقالنا هذا على تردد قناه اس اس سي المفتوحة فتابعوا معنا.

تردد قناة ssc الرياضية المفتوحة 2024

هناك الكثير من المميزات التي تميز مجموعة قنوات اس اس سي السعودية عن غيرها من القنوات الاخرى، حيث تسعى القناة بشكل دائم الى الحصول على بث مباريات كأس ملك اسبانيا السوبر الاسباني وغيره من البطولات المختلفه حول العالم والتي يفضل المشاهدين مشاهدتها.

تردد قناة ssc الرياضية المفتوحة نايل سات

يمكن ضبط قناه اس اس سي السعودية على القمر الصناعي نايل سات من خلال هذا التردد:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة ssc الرياضية المفتوحة عرب سات

كما يمكن ضبط تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: العرب سات.

تردد القناة: 12418.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.