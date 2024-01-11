“من هنا”  رابط تسجيل الدخول منصة نيوتن التعليمية 2024 العراق newton.iq وطريقة حل الاختبارات

يعد تسجيل الدخول منصة الطالب الالكترونية 2024، أحد أبرز التساؤولات المتداولة من قبل الطلاب بدولة العراق حيث تقوم المنصة بتقديم مجموعة من الخدمات التي من شأنها توفير العديد من الجهد المبذول من خلال الحصول على المناهج الدراسية والتواصل بين المعلم والطالب وغيرها من باقي الخدمات، لذا سوف نتعرف على خطوات تسجيل الدخول منصة الطالب الالكترونية 2024.

تسجيل الدخول منصة الطالب الالكترونية 2024

تعتبر منصة نيوتن واحدة من أكبر واهم المنصات التي تم توفيرها لعدد كبير من الطلاب بدولة العراق، حيث تشمل العديد من المزايا التي يحتاجها الطلاب من ضمنها حصولهم على المنهج الدراسي بصورة إلكترونية، كما يمكن للطالب متابعة دروسة من خلال استخدام الهاتف المحمول وعدم حاجته إلى الذهاب للمدرسة وتلاشية للتجمعات الكبيرة التي يمكن أن تسبب في عدوى ونشر الوباء، كما توفر المنصة التواصل بين الطالب والمعلم من خلال التحدث وفرض التساؤولات التي تعوق الطالب في الدراسة.

رابط تسجيل الدخول منصة نيوتن التعليمية 2024 العراق

يمكن لكافة الطلاب المقيدين بالمدارس العراقية التسجيل في منصة نيوتن التعليمية من خلال اتباع بعض الخطوات وهي كالاتي:

اولاً يقوم الطالب بالقيام بتسجيل الدخول على الموقع الخاص بمنصة نيوتن التعليمية من هنا.

في الخطوة التالية يقوم بالنقر على الخانة الخاصة بتسجيل الدخول ومن ثم كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

كما يتوجب على الطالب إدخال كلمة المرور في المكان المخصص لها.

يجب أن يقوم الطالب بكتابة الكود الذي سيرسل له على هاتفه مباشرة.

سوف يعرض كافة الخدمات التي تقدمها المنصة للطالب.

ختاماً لموضعنا تسجيل الدخول منصة الطالب الالكترونية 2024، فقد وضحنا لكم خطوات تسجيل الدخول للمنصة للاستمتاع بالخدمات المقدمة للطالب.