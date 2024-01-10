Link أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في العراق لجميع المحافظات لدى منصة مظلتي

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في العراق لجميع المحافظات من الموضوعات التي يبحث عنها العديد من المتقدمين العراقيين في الدولة بعد تأخر صرف دعم الرعاية الاجتماعية من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق ولكن صرحت الوزراة بأنها تصرف الدعم لمن يستحق بعد ذلك جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة القادمة في دولة العراق لذلك سوف نشرح للجميع أهم الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق لكافة المحافظات.

المستندات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024

العديد من المتقدمين العراقيين على طلب دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة يترقبون نزول الدعم المقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الدولة لجميع المحافظات العراقية حيث أكدت وزارة العمل في العراق بأن لابد من توفير كافة الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على الدعم والموافقة على الطلب من قبل الوزارة لذلك إليكم جميع المستندات المطلوبة كالآتي:

يجب توفير الهوية الوطنية العراقية.

كذلك لابد من توفير بطاقة التموين في العراق.

توفير صورة شخصية حديثة للمتقدمين من الرجال أو النساء.

صورة من أثبات الجنسية العراقية من كافة المتقدمين العراقيين.

إحضار أثبات من السجل المدني للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024