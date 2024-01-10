ما هي أسباب تاخير الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية وزارة العمل

أكثر ما يشغل المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق: هو لماذا تأخر موعد صرف الوجبة السابعة، والتي قد أكدت عليها وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العام السابق، وكان من المتوقع أن يتم الإعلان عنها مع بداية هذا العام، حيث إن الحكومة العراقية تعلم مدى أهمية دعم الرعاية لهذه الفئة من المواطنين الذين يخصهم الدعم، فلماذا هذا التأخر واعتماد أصحاب الدعم عليه بشكل أساسي في حياتهم؟ .

متى يعلن عن الوجبة السابعة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية؟

كان من المتوقع الإعلان عن الوجبة السابعة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية مع بداية عام 2024، والتي صرحت به وزارة العمل والشئون الاجتماعية من قبل، ولكن الأمر يحتاج إلى تنسيق بين الوزارات المختلفة والحكومة لتوفير ميزانية تتيح الإعلان عن موعد الوجبة في أقرب وقت، فلعل هذا من اكثر الأسباب الذي أدى إلى تأخير موعد الإعلان عن الوجبة كل هذا الوقت، مع علم الحكومة بأهمية هذه الوجبة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية وإنها تكون بمثابة مصدر دخل أساسي في حياتهم، لذلك من المتوقع الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن.

شروط المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

من اجل أهمية دور دعم الرعاية الاجتماعية في حياة بعض المواطنين العراقيين، ولما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية، من أجل ذلك يجب تحديد الفئة المستحقة للرعاية الاجتماعية بعانية، لذلك قامت وزارة العمل بوضع عدة شروط للحصول على دعم الرعاية، وهي التالية: