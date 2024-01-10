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لينك تحميل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 العراق
يتداول العديد من المواطنين في دولة العراق عن موضوع أسماء المواطنين اللذين تم قبولهم من قبل الرعاية الاجتماعية في الوجبة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة العراقية علي الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن الدول شديدة الحرص والاهتمام علي تقديم هذا الدعم لمواطنيها وذلك من اجل القدرة علي مواجهة الغلاء في المعيشة وأيضا، كشفت أيضا الشروط التي يجب أن تنطبق في المواطن الذي يتم قبوله من قبل الرعاية الاجتماعية من خلال هذا الموضوع سنسرد لكم كافة الإجراءات في السطور التالية.
شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية
حددت وزارة العمل في العراق عن وجوب بعض الشروط في المواطنين الذين يقدمون أسمائهم وذلك من أجل شملهم في دعم الرعاية الاجتماعية تعرف عليها:
- يشترط علي المتقدم أن يكون حاملا للجنسية العراقية، أن يكون مقيم بالأراضي العراقية وليس خارج البلاد.
- يجب علي المواطن أن لا يمتلك أي أصول ذات قيمة عالية من الأموال.
- ينبغي أن لا يتجاوز عمر المواطن المتقدم بطلب الدعم عن 60 عاما بالنسبة للرجال.
- أما العمر بالنسبة للنساء يجب أن لا يتجاوز أل 55 عاما.
- يجب علي المواطن أن لا يقل عدد أفراد الأسرة التي يعولها أقل من ثلاثة أفراد.
الاستعلام عن أسماء المشمولين من قبل الرعاية الاجتماعية العراقية
- في البداية: قم بالدخول علي منصة مظلتي الإلكترونية.
- ثم قم بالضغط علي زر الاستعلام عن أسماء المقبولين من قبل الرعاية الاجتماعية.
- قم بإدخال كافة البيانات الطلوبة كما موضح أمامك علي الشاشة.
- ثم قم بالضغط علي أيقونة البحث.
- علي الفور سوف يتم إظهار الكشوفات أسماء المواطنين الذين شملتهم الرعاية الاجتماعية في العراق.