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لينك تحميل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 العراق

الكاتب: مصطفى شاهينمنذ 54 ثانية
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كيف ابحث عن اسمي في الرعاية الاجتماعية
كيف ابحث عن اسمي في الرعاية الاجتماعية

يتداول العديد من المواطنين في دولة العراق عن موضوع أسماء المواطنين اللذين تم قبولهم من قبل الرعاية الاجتماعية في الوجبة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة العراقية علي الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن الدول شديدة الحرص والاهتمام علي تقديم هذا الدعم لمواطنيها وذلك من اجل القدرة علي مواجهة الغلاء في المعيشة وأيضا، كشفت أيضا الشروط التي يجب أن تنطبق في المواطن الذي يتم قبوله من قبل الرعاية الاجتماعية من خلال هذا الموضوع سنسرد لكم كافة الإجراءات في السطور التالية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل في العراق عن وجوب بعض الشروط في المواطنين الذين يقدمون أسمائهم وذلك من أجل شملهم في دعم الرعاية الاجتماعية تعرف عليها:

  • يشترط علي المتقدم أن يكون حاملا للجنسية العراقية، أن يكون مقيم بالأراضي العراقية وليس خارج البلاد.
  • يجب علي المواطن أن لا يمتلك أي أصول ذات قيمة عالية من الأموال.
  • ينبغي أن لا يتجاوز عمر المواطن المتقدم بطلب الدعم عن 60 عاما بالنسبة للرجال.
  • أما العمر بالنسبة للنساء يجب أن لا يتجاوز أل 55 عاما.
  • يجب علي المواطن أن لا يقل عدد أفراد الأسرة التي يعولها أقل من ثلاثة أفراد.

الاستعلام عن أسماء المشمولين من قبل الرعاية الاجتماعية العراقية

  • في البداية: قم بالدخول علي منصة مظلتي الإلكترونية.
  • ثم قم بالضغط علي زر الاستعلام عن أسماء المقبولين من قبل الرعاية الاجتماعية.
  • قم بإدخال كافة البيانات الطلوبة كما موضح أمامك علي الشاشة.
  • ثم قم بالضغط علي أيقونة البحث.
  • علي الفور سوف يتم إظهار الكشوفات أسماء المواطنين الذين شملتهم الرعاية الاجتماعية في العراق.
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الكاتب: مصطفى شاهينمنذ 54 ثانية
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