منصة مظلتي بحث اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة لينك وزارة العمل قوائم المشمولين

منصة مظلتي بحث اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة ستشهد عدد كبير من الأسر التي قامت وزارة العمل العراقية باختيارهم لصرف لهم الدعم، ويعتبر هذا البرنامج من أهم البرامج الرائدة في مجال الخدمات الاجتماعية بالعراق، حيث خلال هذا البرنامج يتم تقديم دعمًا ماديًا لجميع الأسر المستحقة وأصحاب الدخل الضعيف.

منصة مظلتي بحث اسماء الرعاية الاجتماعية 2024

إن استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 يكون من خلال الرابط الإلكتروني الذي أعلنت عنه الوزارة، لذا أصبح بإمكان جميع المواطنين العراقيين من تحميل القائمة على الفور عند تنزيلها من قبل الوزارة على منصة مظلتي، وهذا بعد اتباع الخطوات التالية:

الولوج مباشرة إلى موقع مظلتي الإلكتروني .

النقر على تحديد خيار”قسم برنامج الرعاية الاجتماعية”.

اضغط على أيقونة”أسماء المستحقين لشهر يناير”.

الضغط على خيار”الوجبة السابعة” من ضمن الخيارات المتاحة.

إدخال المعلومات الظاهرة أمامك.

النقر على أيقونة”الاستعلام”.

ستجد أمامك قائمة بها العديد من الأسماء قم بتحميلها.

إدراج اسمك داخل الملف بعد تحميله على هاتفك مع النقر على أيقونة”بحث”.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

خلال الوجبة السابعة التي ستعلن عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من الممكن أن يكون اسمك من بين اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق وذلك في حالة توفر لديك بعض الشروط المعلنة قبل التقديم، وهذه الشروط جاءت كالتالي: