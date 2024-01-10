“أعاني الاطفال” تردد قناة كراميش الجديد 2024 نايل سات أحدث برامج الأطفال المميزة

تردد قناة كراميش الجديد 2024 قامت القناة بتحديثه مع دخول العام الجديد، وذلك حتى يحصل المشاهد على صورة واضحة وإشارة قوية، علاوة على ذلك فإن قناة كراميش تعتبر من أبرز القنوات الفضائية المجانية التي تحرص على تقديم أفلام كرتون وبرامج مسلية للأطفال وتوفر إحداثيات لتنزيلها على مختلف الأقمار الصناعية ونعرضها فيما يلي.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

تردد قناة كراميش الجديد 2024 بعد تحميله سيرى أطفالكم مجموعة من البرامج التعليمية التي تساعد أطفالك في تجديد شغفهم، وأيضًا تساعدهم في التطوير من مهاراتهم وتنميتها بشكل جيد، لذا خلال السطور القادمة سنوضح التردد الجديد كما يلي:

قناة كراميش على النايل سات

يمكنك تثبيت التردد الجديد لها على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة كراميش على عرب سات

أعلنت القناة عن إتاحتها لتردد جديد على القمر الصناعي عرب سات، وذلك حتى يستطيع الجميع من تحميل القناة والاستمتاع ببرامجها، وهذا التردد جاء كما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة كراميش نايل سات

تردد قناة كراميش الجديد 2024 أصبح متاح على جميع الأقمار الصناعية، حيث بدأت القناة بثها لأول مرة في عام 2009م، وذلك كان في منتصف شهر فبراير، حيث يمتلك هذه القناة “وسيم عواد”، حيث نجدها تمتد بثها لبرامجها إلى جميع الدول العربية.

ويوجد المقر الرئيسي لهذه القناة في مدينة عمان بالأردن، وأكثر ما يتم عرضه على القناة عدد من البرامج التي تقدم محتوى تربوي في السلوك والآداب، كما تحرص على تقديم مجموعة من الكليبات التي يحبها الأطفال التي من بينها كليب يا احفادي التي يغنيها وسيم عواد بالمشاركة مع أخته زينة عواد.