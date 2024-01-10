molsa.gov.iq اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الدفعة السابعة الوجبة الاخيرة موقع وزارة العمل مظلتي

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الدفعة السابعة من الوجبة التاسعة تقوم الوزارة بنشر أسمائهم على المواقع الرسمية لها في الأيام المقبلة، وهذه المواقع هي منصة مظلتي وموقع الوزارة، وذلك لأن هدفها الأول هو تيسير الأمور على المواطنين، ومساعدتهم في التسجيل والاستعلام من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الدفعة السابعة

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 لشهر يناير يرى العديد من الأشخاص أن نزول الدعم قد تأخر كثيرًا، ولكن صرحت الوزارة بخصوص هذا الأمر قائلة”أن الأسماء يتم الآن حصرها وفرزها بشكل دقيق من قبل مختصين، وهذا لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر فقرًا، لذا تقوم الوزارة بتقديم لهم الدعم للتغلب على ظروف المعيشة الصعبة، والأسعار التي تزداد كل يوم، وتعتبر المبالغ المقدمة أحد طرق المساعدة التي تقدمها إلى العائلات أصحاب الدخل الشهري الضعيف الذي لا يمكنه سداد كافة متطلبات الحياة الأساسية، ومن ضمن تصريحات الوزارة أن عدد الأسرة التي حصلت على دعم الرعاية الاجتماعية قد بلغ 46,768 أسرة عراقية، وهذا العدد يظهر جهود الحكومة العراقية والوزارة في توصيل الدعم إلى الأسر التي تعاني من الدخل المحدود.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بغداد

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وضعت للاستعلام عنهم الوزارة رابط إلكتروني وهو عبارة عن رابط الموقع الرسمي للوزارة، وحددت الوزارة عدة شروط بناءً عليها يتم اختيار الأشخاص المستحقين لدعم الرعاية الاجتماعية، وهذه هي الخطوات: