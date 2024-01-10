مسلسل طائر الرفراف الحلقة 53 على شاهد vip ستار تي في التركية مدبلجة باللغة العربية سيران مازالت تنتقم وتلقن فريد درس

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 53، حقق طائر الرفراف قاعدة جماهيرية كبيرة وأصبح يحظى على إعجاب الملايين من المتابعين من مختلف دول العالم، قصة مسلسل طائر الرفراف اجتماعي رومانسية، حيث تفوق المسلسل على الكثير من المسلسلات التركية من هذه النوعية التي تعرض الفترة الأخيرة، كما أن نسب مشاهدة المسلسل والبحث عن الحلقات الجديد مرتفعة للغاية نظراً لتعلق الكثير بالأحداث الشيقة، واليوم عبر موقعنا البديل قدم لكم أحداث مسلسل طائر الرفراف الحلقة 53.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 53

قصة حب قوية تحولت لغضب شديد وانتقام، أصبحت سيران تفعل ما تريده دون الرجوع لأحد و تحاول أن تنهض وتطور من نفسها لكي تبني كيان خاص، تعرضت سيران للإهانة كثيراً من عائلة فريد وعائلتها بعد أن كانت تخضع للأوامر وتنفذ ما يريدون أصبحت هي من يتخذ القرار الأول والأخير في كل شئ، مازالت سيران تخفي خبر حملها عن الجميع وحتى فريد، ومن ناحية أخرى يضغط الجد كورهان على فريد أن يتزوج من بيلين ويلم شمل العائلة وينتظرون قدوم الحفيد الجديد بفارغ من الصبر، لكن فريد يتمسك بحبه لسيران ويدبر خطة لكشف حقيق بيلين وهل هي حامل منه أم مجرد لعبة لتسلل القصر والعيش فيه لحمل لقب كورهان، وهذا ما يكشفه مسلسل طائر الرفراف الحلقة 53.

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