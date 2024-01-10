راتب 6000 جنيه زائد الحوافز والبدلات.. التقديم في وظائف وزارة العدل المصرية الان

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن فتح باب التقديم في وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل المصرية، بما شملت نحو 243 وظيفة في كافة التخصصات المعنية، إضافة إلى أن التقديم في هذه الوظائف تبدأ من يوم 18 إلى 31 من شهر يناير 2024، حتى ان التقديم يكون عبر بوابة التوظيف الحكومية الخاضعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فضلاً عن ان رواتب الوزارة يبدأ الحد الأدنى فيه من 6000 جنيه إلى أعلى الرواتب على مستوى الجمهورية.

شروط القبول في وظائف وزارة العدل

هناك بعض الشروط الهامة من أجل القبول في وظائف وزارة العدل المصرية وخاصة بمصلحة الخبراء، وفقًا للنحو الأتي:-

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون حسن السير والسمعة الطيبة.

كذلك يجب وأن يبلغ عمر المتقدم لـ 30 عامًا.

أن يقوم بعمل إيداع بنكي بنحو 26 جنيه بداخل بنكي الأهلي أو مصر أو بنك القاهرة.

كذلك يجب بأن لا يقل تقدير المتقدم عن جيد.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بأي قضايا جنائية أو ما شابهة ذلك.

أن يجتاز الإختبارات والتدريب.

كما يجب وأن يكون ملتزم بكافة المواعيد المحددة من قبل الجهاز المركزي حتى يتم اجتياز الإختبارات المنعقدة.

كيفية التقديم في وظائف وزارة العدل

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القبول في وظائف وزارة العدل المصرية، كما على النحو الأتي:-