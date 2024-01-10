كشوف pdf.. قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة شهر يناير 2024 الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي

قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة شهر يناير 2024، هناك عدد كبير من المواطنين بالعراق تقدموا بطلب رسمي لهيئة الحماية الاجتماعية لتسجيل أسمائهم في الدعم الدفعة السابعة، كما أن التسجيل كان متاح للرجال والنساء والطلاب من جميع المحافظات العراقية، والجدير بالذكر أن إجمالي المشمولين من دعم الرعاية حسب تصريحات الوزارة وصل 900 ألف مستفيد.

ومن المؤكد حسب تصريحات أحمد خلف السومري أن الدفعة السابعة سوف تضم ما بين 70 ألف وحتى 90 ألف حسب الفحص والبحث الاجتماعي النهائي، بعض الأمور تحتاج إلى وقت كاف لإنهاء إجراءاتها لعدم حدوث أي مشاكل وهذا ما يحدث في دعم الرعاية لأن جميع المتقدمين من فئات الاستحقاق ولكن يمكن تختلف الشروط في أشياء بسيطة، اليوم سوف ننشر لكم كيفية تنزيل قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة شهر يناير 2024.

قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة شهر يناير 2024

يمكنكم تحميل قائمة بأسماء المشمولين الدفعة السابعة المقررة من الوجبة التاسعة التي تم صرفها منذ اربعة أشهر، ولبدء عملية التنزيل إلكترونياً عليكن أولاً اتباع ما يلي:

الدخول على الانترنت ثم فتح متصفح كروم. كتابة اسم الموقع منصة مظلتي. قم بتسجيل الدخول واختر من بين الخدمات المتاحة الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة. قم بتدوين البيانات المطلوبة. حدد المحافظة. الضغط على تحميل الكشوفات والنقر فتح الكشف.

اعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة العراق

يوم بعد يوم تتزايد شكاوى المواطنين في العراق بسبب عدم إعلان الدفعة السابعة وهذا يأتي بسبب ظروفهم الصعبة وترقبهم اعلان الاسماء المشمولين، يعيش المواطنين في قلق وتوتر وخاصةً أن هناك أخبار كثيرة انتشرت الفترة الأخيرة على مواقع التواصل فيس بوك عن عدم صرف دفعة سابعة وأن الوزارة لم تذكر أي جديد عنها منذ حلول العام الميلادي الجديد 2024، لكن لا صحة لإلغاء الدعم بل مجرد وقت لكن لا أحد يعلم ما السبب الرئيسي في تأجيل رفع الكشوفات وعندما نصل لأي معلومة جديدة نقدم لهم على الفور.