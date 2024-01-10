رابط التقديم في برنامج الاقتصاديين السعوديين 1445…. وما هي الشروط المطلوبة

رابط التقديم في برنامج الاقتصاديين السعوديين 1445، كشف البنك المركزي السعودي عن تفاصيل برنامج الاقتصاديين السعوديين والخاص بالخريجين المتميزين من الكليات السعودية، والذي يوفر لهم عدد من الخدمات أبرزها التمويل للدراسات العليا في الخارج حتى يتمكن الطالب من الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه، وهذا ما يوفر عمل مباشر للطلاب بعد ذلك في قسم البحوث الاقتصادية بالمؤسسة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات التقديم في برنامج الاقتصاديين السعوديين والشروط المطلوبة.

ماهي شروط التقديم في برنامج الاقتصاديين السعوديين

وكان البتم المركزي السعودي أعلن عن عدة شروط يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم في برنامج الإقتصاديين وهي:

أن يكون المتقدم من أصل سعودي.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير أو البكالوريوس في الاقتصاد بتقدير جيد جداً أو أعلى أو ما يعادله من إحدى الجامعات السعودية أو العالمية في أحد مجالات التخصص التالية الاقتصاد، الإدارة، وبحوث العمليات، والهندسة، والكمبيوتر، والفيزياء، والرياضيات، والإحصاء، والنهج الكمي والتمويل والاستثمار، وإدارة الأعمال، المالية البسيطة، المحاسبة، نظم المعلومات.

كما يجب ألا يكون المتقدم قد حصل على نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية للمتقدم منذ أكثر من عامين، وفقًا للآتي:

(خريجو الجامعات المحلية: الأكاديمي IELTS 6 أو TOEFL iBT 60، خريجو الجامعات الدولية: الأكاديمي IELTS 6.5 أو TOEFL iBT 79).

(خريجو الجامعات المحلية: الأكاديمي IELTS 6 أو TOEFL iBT 60، خريجو الجامعات الدولية: الأكاديمي IELTS 6.5 أو TOEFL iBT 79). ألا يقل سن المتقدم عن 30 عام لحاملي درجة الماجستير، وعن 27 عام لحاملي البكالوريوس.

أن يجتاز المتقد الاختبارات والسلوكيات الفنية.

وأخيراً أن يستكمل المتقدم البرنامج التأهيلي الخاص بالبنك الأهلي خلال العام الأول من التوظيف.

ماهي التخصصات المطلوبة في برنامج الاقتصاديين السعوديين

وأعلن البنك المركزي السعودي عن عدد من التخصصات المطلوبة في البرنامج وهي: