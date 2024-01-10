موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 143 على تردد قناة atv وقناة الفجر الجزائرية لمتابعة أحداث المسلسل؟

مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس من أهم المسلسلات التاريخية الشيقة، التي قد نالت إعجاب الكثير من الجماهير العربية حيث حقق مسلسل قيامة عثمان في المواسم الأربعة، كثير من النجاحات وقد نال إعجاب الكثير من العرب ويحكي المسلسل عن كيفية تأسيس الدولة العثمانية، كما يحكي مسلسل قيامة عثمان عن فتوحات الدولة العثمانية على يد القائد عثمان بن أرطغرل، وأصبح أبطال المسلسل من المشاهير في الوطن العربي، وينتظر العديد بعد تأجيل الحلقة رقم 143 عرضها على قناة الفجر الجزائرية لذلك سوف نوضح موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقه 143 لمتابعة أحداث المسلسل الجديدة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس الحلقة 143

قد تم تأجيل موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس الحلقة 143، على العديد من القنوات الفضائية الناقلة للمسلسل التركي التاريخي الذي يحكي عن تأسيس الدولة، ونجاحها في تلك الأوقات وقد نال اعجاب الكثير من العرب واصبحوا ينتظروا مشاهدة تلك الحلقات الجديدة القادمة لذلك سوف نوضح للجميع الموعد، سوف يكون في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا على قناة atv التركية وفي يوم الأربعاء الموافق 10 شهر يناير وسوف يتم عرض المسلسل، في يوم الخميس المقبل الموافق 11 يناير في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات

تردد القناة: 12034

معدل الاستقطاب: افقي H.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر العرب سات

تردد القناة: 11034.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚ .

معدل الترميز:5000.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة atv التركية عبر النايل سات

تردد القناة: 10796.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ما هو تردد قناة atv التركية عبر العرب سات