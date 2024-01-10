“مظلتي pdf” كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة والأخيرة

عدد هائل من الأسر في العراق يسعىون جاهدين للعثور على أسماء الرعاية الاجتماعية لعام 2024 حيث إن هذا البرنامج يحتل مكانة بارزة كواحد من أهم البرامج التي تقدم خدمات اجتماعية في العراق. يتيح البرنامج دعمًا ماليًا لجميع الفئات المستحقة، شريطة أن تتوافر فيهم شروط وضوابط البرنامج. لذا، سنلقي نظرة على كيفية تحميل قوائم المقبولين والشروط المهمة التي يجب توفرها.

اسماء الرعاية الاجتماعية 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية العراقية لعام 2024، وذلك في الوجبة السابعة. ويمكن للمستفيدين الاطلاع على أسمائهم من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

النقر على خانة “برنامج الرعاية الاجتماعية”.

النقر على خانة “أسماء المستحقين لشهر يناير”.

اختيار “الوجبة السابعة” من القائمة المنسدلة.

إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

النقر على أيقونة “الاستعلام”.

وسوف تظهر أمام المتقدم قائمة بأسماء المستفيدين، ويمكنه التحميل الآن. ويمكن البحث داخل الملف لمعرفة ما إذا كان اسمه موجودًا أم لا.

الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية

تنقسم الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية إلى عدة فئات رئيسية، منها:

الأيتام

كبار السن هم الأشخاص الذين بلغوا سن الشيخوخة،

ذوي الإعاقة:هم الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو عقلية.

الأسر المنكوبة:هي الأسر التي تعاني من مشاكل اجتماعية أو اقتصادية أو صحية.

وتهدف برامج الرعاية الاجتماعية إلى تحقيق الأهداف التالية منها تحسين مستوى معيشة الفئات المستحقة وضمان حصولهم على التعليم والرعاية الصحية وتأهيلهم للاندماج في المجتمع وحمايتهم من المخاطر الاجتماعية.