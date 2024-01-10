“ملفات pdf”حمل أسماء المشمولين في الرعاية الإجماعية دفعة يناير 2024 عموم المحافظات

حمل أسماء المشمولين في الرعاية الإجماعية دفعة يناير 2024، يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق تيسيراً على عدد كبير من المواطنين خاصة النساء وكبار السن، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024، والشروط التي أعلنت عنها الوزارة للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية.

أسماء المشمولين في الرعاية الإجماعية دفعة يناير 2024

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجماعية دفعة يناير 2024، والتي كشفته عنها وزارة العمل العراقية، حيث يعد برنامج الرعاية الإجتماعية من أهم برامج الدعم التي أعلنت عنه الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر والأشخاص الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وأكدت الوزارة إلى أنها استقبلت آلاف الطلبات الخاصة ببرنامج الرعاية الإجتماعية، وأشارت إلى أنه تم الموافقة على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط الآتية:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

كما يجب أن يكون المتقدم مقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام “للرجال” .

كما يجب ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام .

ألا يكون لدى المتقدم أصول أو عقارات.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

وأخيراً ألا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الرعاية .

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية