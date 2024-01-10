“ابسط ياعم”1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة يناير 2024 …ووزارة القوى العاملة تؤكد هذه الفئات المستحقة

مازالت منحة العمالة الغير منتظمة 2024 تسيطر على قوائم محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، كونها من أشهر المساعدات التي أعلنت عنها الدولة المصرية مع بداية ظهور فيروس كورونا المستجد، وأكدت وزارة القوى لعاملة عن فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة يناير 2024، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل خلال السطور التالية …

منحة العمالة الغير منتظمة 2024

حيث أعلنت وزارة القوى العاملة خلال الأيام الأخيرة عن فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، وذلك لعدد كبير من المواطنين والأشخاص الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة وشراء ما يلزمهم من طعام وشراب، وأشارت الوزارة إلى أن قيمة المنحة 1000 جنيه يتم صرفها للمواطن من خلال منافذ البريد المصري ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي للأشخاص حاملي كارت ميزة أو فيزا البنك الزراعي.

وتؤكد وزارة القوى العاملة إلى أنه بعد إتمام عملية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، سوف يتم مراجعة الطلب وفي حالة الموافقة سوف يتم ارسال رسالة نصية على هاتف المواطن مسجل بها موعد ومكان صرف المنحة.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

يجب أن يكون المواطن المتقدم مصري ومقيم في مصر إقامة دائمة.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

كما يجب ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات.

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الإنترنت .

ثم اختر منحة العمالة الغير منتظمة .

بعد ذلك ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على تسجيل.

وتشدد وزارة القوى العاملة على المواطنين عدم التعامل مع مصادر مجهولة المصدر، خاصة بعدما رصدت وزارة الداخلية عدد من الأشخاص يتبعون أساليب السرقة والنصب وذلك من خلال اقناع المةاطن حصوله على منحة العمالة الغير منتظمة ومطالبته برقم الفيزا أو المحفظة الالكترونية الخاصة به ثم يقومون بسحب المبالغ المالية بطريقة غير شرعية، وتؤكد الوزارة أن الرسالة الذي سوف تصل على هواتف المواطنين سوف تكون من رقم “2030” أما غير ذلك فهي أرقام غير تابعة للوزارة، ولا داعي للتعامل معها ويجب سرعة إبلاغ الشرطة مباشرة.