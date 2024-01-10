ديربي مدريدي .. موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم 10 – 1 – 2024 القنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي سهرة كروية مثيرة حيث ستجمعهم مباراة قوية في إطار كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ستكون هذه المناسبة الرياضية المثيرة محط اهتمام الجماهير، لذا سنوفر لكم كل التفاصيل المتعلقة بالموعد الزمني للمباراة والقنوات الناقلة وأسماء المعلقين، لضمان تجربة مشاهدة ممتعة ومثيرة لهم، حيث ستكون مباراة صعبة علي الفريقين.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

في إطار منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني، ستقام مباراة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، تلك القاءات المثيرة ستكون فرصة لجماهير الكرة في مصر والعالم العربي لمتابعة هذا الصراع الرياضي الشيق بين الفريقين، وستكون الفعاليات مشحونة بالحماس والتشويق لتقديم مباراة لا تُنسى.

ريال مدريد 9.00 مساءاً بتوقيت القاهرة 11.00 مساءاً بتوقيت السعودية أتلتيكو مدريد

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في إطار بطولة كأس السوبر الإسباني ستكون منقولة عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية، وتحديدًا على قناة SSC 1 HD، وسيقوم التعليق الصوتي كلا من ( سعيد الكعبي – رؤوف خليف )، بالإضافة إلى ذلك يمكن متابعة اللقاء على القنوات الأخرى التالية.