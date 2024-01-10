حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة يناير 2024 ….والتضامن الإجتماعي توضح حقيقة الخبر

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة يناير 2024، انتشر خبر زيادة معاش تكافل وكرامة في عدد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي ليلقى الخبر اهتمام وبحث الملايين من المواطنين كونه مصدر دخلهم الوحيد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على حقيقة الخبر من عدمه .

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة يناير 2024

حيث صرحت الدكتورة”نيفين القباج” التي تشغل منصب وزيرة التضامن الإجتماعي أن الوزارة قامت بصرف زيادة معاش تكافل وكرامة 2024 في شهر نوفمبر 2023 وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولا صحة للأخبار التي يتم تداولها بشأن زيادة معاش تكافل وكرامة مجدداً.

وزارة التضامن الإجتماعي توضح حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة 2024

وأشارت “القباج” خلال لقاء لها على قناة “صدى البلد” أن الوزارة لم تعلن عن زيادة معاش تكافل وكرامة خلال الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يتم زيادة المعاش في الموعد الرسمي للزيادة من كل عام وفي هذه الحالة سوف تعلن الوزارة عن الموعد الذي سوف تطبق فيه الزيادة، وأشارت “القباج” خلال نهاية الحديث مؤكدة إلى أن الوزارة مازالت مستمرة في استقبال طلبات المواطنين للحصول على معاش تكافل وكرامة، وذلك من خلال مكاتب الشؤون الإجتماعية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وأكدت إلى أن الوزارة خصصت رابط الكتروني للإستعلام عن أسماء المقبولين، وإليكم خطوات الاستعلام.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024