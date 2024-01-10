متى صرف رواتب المتقاعدين في العراق .. وزارة المالية تكشف عن الموعد النهائي

مع ارتفاع أسعار المعيشة وغلاء المعيشة يتساءل الكثير من الأشخاص عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، إذ يساهم هذا الراتب في سد احتياجات المعيشة، إذ يتم صرف هذه الرواتب أول كل شهر ميلادي حتى اليوم الثالث من كل الشهر، وفي حالة مصادفة هذا اليوم يوم عطلة رسمية يتم تأخيره أو تقديمه يومًا او يومين بناءً على ما تحدده الهيئة العامة للتقاعد.

متى صرف رواتب المتقاعدين في العراق

يحصل المتقاعد على المعاش بعد بلوغه سن الستين بعد انقضاء فترة عشرين عاما في العمل الحكومي، وحدثت بعض التعديلات في صرف رواتب المتقاعدين في شهر يناير نتيجة حدوث وجود العطلات الرسمية في العراق وبالتالي تأخير صرف الرواتب لعدة أيام، وتعد هذه حالة استثنائية، إذ لم تعلن الحكومة العراقية أى قرارات أو تصريحات حول هذا الأمر، لذا سيظل موعد صرف الرواتب ثابتا أول كل شهر ميلادي، ولن يتم تغييره إلا في حالة مصادفة هذا اليوم يوم عطلة رسمية.

قيمة رواتب المتقاعدين في عام 2024

قررت وزارة المالية بالتعاون مع الحكومة العراقية زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين ليصل إلى 500 ألف دينار عراقي، اعتبار من أول شهر يناير الحالي للعام الحالي 2024، إذ تم تقدير هذه الزيادة بحوالي 100 ألف دينار عراقي، ويتم صرفها للمستحقين لمن كان راتبهم أقل من مليون دينار عراقي، بينما إذا كان الراتب يتجاوز المليون فلا يتم صرف له أى زيادة، إذ يتم تحديد رواتب المتقاعدين بناء على عدة عوامل، حددتها الحكومة العراقية منها:

الرتبة الوظيفية أو العسكرية، كذلك مدة الخدمة التي قضاها المتقاعد، درجة البدلات والعلاوات المستحقة، كما لابد من مرور فترة العشرين عاما من العمل الوظيفي كما حددت الحكومة العراقية لصرف رواتب المتقاعدين.