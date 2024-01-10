وزارة التموين تكشف عن موعد اضافة الزوجة المحرومة 2024 والفئات المستحقة
موعد اضافة الزوجة المحرومة 2024
موعد اضافة الزوجة المحرومة 2024، من أكثر الأمور التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية، خاصة مع غلو الأسعار الذي تعاني منه الكثير من الأسر المصرية، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن موعد إضافة الزوجة المحرومة وهذا ما سوف نتحدث عنه خلال السطور التالية …..
موعد اضافة الزوجة المحرومة 2024
وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور”علي المصيلحي” عن موعد إضافة الزوجة المحرومة والذي من المقرر أن يكون في بداية فبراير 2024، وذلك بعد الإنتهاء من حصر الطلبات المقدمة على منصة مصر الرقمية.
وأكد “المصيلحي” وزير التموين أن الوزارة تسعى على مساعدة المواطن المصري بشتى الطرق، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر بسبب غلاء أسعار السلع والمواد الغذائية، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم فتح باب إضافة الزوجة المحرومة للفئات الأولى بالرعاية وهي:
من الفئات المستحقة لإضافة الزوجة المحرمة
- زوجات حاملي كارت الخدمات المتكاملة .
- زوجات المستفيدين من معاش تكافل وكرامة .
- زوجات أصحاب المعاشات الأقل من 3000 جنيه.
- زوجات المسجلين في منحة العمالة الغير منتظمة .
خطوات اضافة الزوجة المحرومة على موقع مصر الرقمية
- انشاء حساب على منصة مصر الرقمية.
- ثم ادخل على خدمات التموين.
- اختر خدمة “اضافة الزوجة المحرومة”.
- ادخل اسم الزوجة رباعي.
- ثم اكتب الرقم القومي للزوجة المكون من 14 رقم.
- بعد ذلك اختر صلة الفرابة “زوجة”.
- واختر سبب الضم “زواج”.
- واضغط على أيقونة تسجيل أو إضافة.
- سوف تظهر رسالة “تم ارسال طلبك بنجاح”.
- في حالة الموافقة على الطلب سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل تفيد نجاح العملية.