مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 1 الجزء الثاني … ومواعيد عرضه على قناة dmc

يبحث عدد كبير من عشاق الدراما المصرية عن مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 1 الجزء الثاني، الذي استطاع أن يجذب أنظار الملايين من المشاهدين خلال عرض الموسم الأول كون يناقش قضية من أهم قضايا المجتمع العربي والمشاكل التي تواجهها المرأة المعيلة إذا قررت الزواج من رجل معيل ولديه أبناء في سن المراهقة.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الحلقة الأولى الجزء الثاني

وأعلنت شبكة قنوات dmc عن عرض مسلسل “وبينا ميعاد” بداية من يوم 13 يناير 2024 ، ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء، على قناة dmc كما يعاد عرضه أيضاً على قناة dmc دراما .

مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 1 الجزء الثاني

يضم مسلسل وبينا ميعاد عدد من نجوم وأبطال الدراما المصرية ومنهم : شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.

وتدور أحداث مسلسل “وبينا ميعاد” حول قصة حياة عائلتين عائلة حسن الذي يجسد دوره الفنان “صبري فواز” الذي توفت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وقصة حياة “نادية” وتجسد دورها الفنانة “شيرين رضا” التي انفصلت عن زوجها وتعول 4 بنات وتقرر الزواج من حسن إلا أنهما يواجهها الكثير من المشاكل بسبب معاملة الأبناء مع بعضهما البعض.

تردد قناة dmc الجديد 2024 على النايل سات

وتعد قناة dmc من أهم القنوات الفضائية وأشهرها وهذا بسبب عرض مجموعة متنوعة من المسلسلات الحصرية والتي يتم عرضها على للمرة الاولى عبر شاشتها، ويمكنكم استقبال تردد قناة dmc من خلال ادخال الجدول التالي: