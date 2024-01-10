مسلسل وبينا معاد الموسم الثاني الحلقة الأولى بطولة شرين رضا.. اعرف الموعد والقنوات العارضة

مسلسل وبينا معاد الموسم الثاني الحلقة الأولى، يعد مسلسل وبينا معاد من أنجح المسلسلات المصرية التي حققت صدى واسع، نال المسلسل إعجاب الملايين من الأشخاص وكان الجميع من المتابعين يطالبون بجزء ثاني من المسلسل نتيجة تعلقهم بالأحداث وأن المسلسل يمس قلوب الكثير من الأشخاص لأن القصة واقعية جداً ويمكن أن يكون هناك بعض الأشخاص مروا بنفس الظروف.

استطاع مسلسل وبينا معاد أن يكون مصدر بحث دائم وتصدر اسمه محركات البحث على المواقع والمنصات والصفحات المختلفة، حيث استقبل الجمهور المتابع للموسم الأول خبر انطلاق الموسم الثاني بفرحة كبيرة للغاية والآن يبحثون بكثرة عن موعد العرض والقنوات التي تنقل، ترقبوا معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول مسلسل وبينا معاد الموسم الثاني الحلقة الأولى.

مسلسل وبينا معاد الموسم الثاني الحلقة الأولى

وبينا معاد العمل الذي أسعد الجمهور المشاهد طوال فترة عرضه وحقق أكبر قدر من النجاح ونال إعجاب الكبير والصغير، شهد المسلسل أحداث شيقة للغاية ونظرا بأن نهاية المسلسل مختلفة وسعيدة كان الجمهور يتمنى أن يطول أكثر من ذلك وبعد فترة من انتهاء السيزون الأول تم الإعلان بشكل رسمي عن طرح الموسم الثاني، كما تم الكشف عن موعد مسلسل وبينا معاد الموسم الثاني على أن تنطلق الحلقة الأولى يوم السبت المقبل الموافق 13 من يناير الجاري، ويتم عرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء عبر شاشة قناة dmc وعبر شاشة قناة dmc دراما ويتم إذاعة المسلسل في الساعة الثامنة مساءً والإعادة في الساعة 10 مساءً.

أبطال مسلسل وبينا معاد

بطولة شيرين رضا

وصبري فواز.

مدحت صالح.

وفاء صادق.

هيدي كرم

بسمة.

إيهاب فهمي.

يوسف الكدواني.

نور محمود.

محمد مهران

أسامة الهادي.

تسنيم مطر.

يوسف إبراهيم.

أميرة أديب.

آية سليم.

تردد قناة dmc