New كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية العراق 2024 عبر منصة مظلتي والشروط اللازمة للصرف

كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية العراق 2024،التي لاقت اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة، وأكدت وزارة العمل العراقية أن هذه الكشوفات هي الدفعة الأولى لعام 2024، ومن المقرر أن تعلن عن الكشوفات الأخرى تباعاً وذلك تيسيراً على عدد كبير من المواطنين الراغبين في الإستعلام عن أسماء المقبولين في برنامج الرعاية الإجتماعية، وإليكم خطوات الاستعلام….

برنامج الرعاية الإجتماعية العراق 2024

حيث يعد أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية العراق 2024، من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بعا الكثير من الأسر العراقية، وأكدت وزارة العمل على حرص الحكومة العراقية على تقديم يد العون والمساعدة لعدد كبير من الأسر في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الكثير من المواطنين.

حيث يعد برنامج الرعاية الإجتماعية من أشهر برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر محدودة الدخل، وهو عبارة عن مبلغ مادي يتم صرفه لعدد من المواطنبن التي انطبقت عليهم الشروط التي نوهت عنها وزارة العمل العراقية وهي:

شروط الرعاية الإجتماعية 2024

يجب أن يكون المواطن المتقدم عراقي الجنسية.

وأن يكون مقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام .

كما يجب ألا يقل سن المتقدمات عن 15 عام ولا يقل عن 55 عام للنساء.

وأخيراً ألا يكون المتقدم مسجحون أو في إحدى دور الرعاية.

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية العراق 2024