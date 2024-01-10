موعد غرة شهر رجب المحرم 2024… وما هو حكم صيام هذا اليوم

موعد غرة شهر رجب المحرم 2024، أيام قليلة تفصلنا عن شهر رجب الذي تنتظره الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأ{ض والذي يسعى فيه المسلم أن يغتنم الفرصة ويتقرب إلى الله عز وجل بالصيام والصلاة والأعمال الصالحة، لما فيها من ثواب عظيم في هذا الشهر المحرم، وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية عن أن شهر رجب سوف يكون في الموافق 13 يناير 2024، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن حكم الصيام في شهر رجب 1445 وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور التالية….

موعد غرة شهر رجب المحرم 2024

حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية عن استطلاع هلال شهر رجب 1445 والذي سوف يكون في الموافق 11 يناير 2024، والموافق 29 من شهر جماد الآخر 1445، حيث يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الإقتران وتحديداً في الساعة 01:59 مساءً بتوقيت مصر ، وأكدت دار الإفتاء أن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم المحدد لاستطلاع الرؤية في القاهرة والسعودية وعدد من المدن، كما يغرب القمر قبل غروب الشمس بحوالي 3 دقائق في السعودية، وحوالي 7 دقائق في مصر، ومن حوالي دقيقتين إلى تسع دقائق في عدد من المدن العربية.

ما هو حكم صيام اول رجب؟

فيما أكد عدد من الفهاء وعلماء الدين أن صيام أول رجب من النوافل المستحبة، واستشهدوا بالحديث الشريف «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ نَهْرًا يُقَالُ لَهُ رَجَبٌ، أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ يَوْمًا سَقَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ».

ويسعى المسلسم في هذا الشهر الكريم أن يكثر من عمل الطتعات وأن يتقرب من الله عز وجل بالدعاء والصيام وتجنب المعاصي، وهذا ما جاء في الحديث الشريف وثبت في الصّحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم:أنّه قال: «السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا؛ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ؛ ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ»،