“شوف اسمك فيهم يا عم”  اسماء منحة المليون ونصف للعائدين الوجبة الأخيرة 2024 العراق

زادت عمليات البحث بشكل مكثف عن اسماء منحة المليون ونصف للعائدين الوجبة الأخيرة لشهر يناير 2024، حتى أن وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، حيث إن هذه المنحة يتم صرفها بشكل شهري عبر التأكد من جميع البيانات التي تطلبها وزارة الهجرة، إضافة إلى أن الوجبة القادمة هي الـ 33 التي ينتظرها العديد من المواطنين في مختلف محافظات العراق.

كيفية الإستعلام عن أسماء منحة المليون ونصف للعائدين

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن اسماء منحة المليون ونصف للعائدين، وفقًا للنحو التالي:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع وزارة الهجرة.

القيام بالتوجه إلى الصفحة التالية من الوزارة.

ليتم اختيار المنحة والوجبة التي عليها الدور.

بعد ذلك يتم إدخال رقم الهاتف والبيانات الخاصة بالشخص المتقدم.

الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالوجبة.

خطوات التقديم في منحة اسماء المليون ونصف

جاءت أهم خطوات التقديم في منحة المليون ونصف العائدين في العراق، كما يلي:-