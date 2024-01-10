روعة الباكدج+هدايا اسطورية تحميل كوينز بيس 2023 أخر ابديت للاعبين + 102 سكور

لعبة بيس 2023 تعتبر واحدة من أشهر ألعاب كرة القدم على الإطلاق في العالم، وهي اللعبة المتوفرة على أجهزة الكمبيوتر وعلى الهواتف الذكية وتتميز هذه اللعبة بالكثير من المميزات والكثير من الخصائص التي تجعلها ممتعة جدا، ومن أهم هذه المميزات هي إمكانية شراء اللاعبين والمدربين وذلك يكون باستخدام كوينز، فإن الكوينز يعتبر العملة الافتراضية في لعبة بيس 2023، ويمكن الحصول عليها من خلال اللعب أو القيام بشرائها من خلال متجر اللعبة كما يمكن القيام باستخدام الكوينز لشراء اللاعبين والمدربين أو لفتح صناديق الحظ التي تحتوي على اللاعبين والمدربين الجدد، ولذلك فإننا اليوم في هذا المقال سوف نتعرف على كيفية شحن كوينز بيس 2023 بالطرق المختلفة.

طريقة شحن كوينز بيس 2023 من خلال متجر اللعبة

تعد هذه الطريقة هي الطريقة الأكثر سهولة وانتشارًا، على الإطلاق حيث يمكن القيام بها من خلال متجر اللعبة على الهاتف الذكي أو على الكمبيوتر وفيما يلي خطوات شحن كوينز بيس 2023 من خلال متجر اللعبة:

افتح متجر اللعبة اولا على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر.

ابحث بعد ذلك عن لعبة بيس 2023.

ثم اضغط على أيقونة “المهام”.

اضغط بعد ذلك على أيقونة “شحن كوينز”.

ثم اختر كمية الكوينز التي تريد القيام بشحنها.

اختر بعد ذلك طريقة الدفع المناسبة لك.

اضغط على أيقونة “شراء”.

طريقة شحن كوينز بيس 2023 من خلال موقع كونامي

يمكن أيضًا القيام بشحن كوينز بيس 2023 من خلال موقع كونامي الرسمي وفيما يلي الخطوات اللازمة القيام بذلك:

انتقل اولا إلى موقع كونامي الرسمي.

اضغط بعد ذلك على أيقونة “Efootball”.

ثم اضغط على أيقونة “شحن كوينز”.

اختر كمية الكوينز التي ترغب في القيام بشحنها.

اختر طريقة الدفع المناسبة لك.

اضغط بعد ذلك على أيقونة “شراء”.

طريقة شحن كوينز بيس 2023 من خلال بطاقات الهدايا

يمكنك أيضًا القيام بشحن كوينز بيس 2023 وذلك من خلال بطاقات الهدايا التي تباع في المتاجر الكبرى وفيما يلي خطوات شحن كوينز بيس 2023 من خلال بطاقات الهدايا: