طلب تعيين في وزارة التربية العراقية في وظيفة 50 ألف معلم ومعلمة الشروط المطلوبة وطريقة التقديم

يبحث الكثيرون اليوم عن إعلان وزارة التربية العراقية لوظائف المعلمين، حيث تم الإعلان من قبل وزارة التربية العراقية عن وظائف للمعلمين والمعلمات تضم أكثر من 50 ألف وظيفة تقريبًا، لذلك كثر البحث عن طريقة التسجيل والشروط المطلوبة للوظائف وكذلك الأوراق المطلوبة، لقوموا بتجهيز أنفسهم والاستعداد للتقديم في الوظيفة وتجاوز الاختبارات المبدئية لتحديد الأكثر مناسبة للوظائف المعلن عنها، ومن خلال الأسطر التالية نبين تفاصيل الخبر.

كيفية التقديم على وظائف وزارة التربية العراقية 2024

يمكنك الاستعلام عن وظائف المعلمين والمعلمات التي أعلنت عنها وزارة التربية العراقية من خلال موقع الوزارة عبر الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

يفتح لك قائمة يطلب منك اختيار وظيفة 50 ألف معلم ومعلمة.

بعد الاختيار قم بملء الحقول المطلوبة بالبيانات الشخصية.

ومن ثم أرفق المستندات المطلوبة.

وفي الأخير اضغط إرسال.

بعد التقديم قم بمتابعة موقع وزارة العمل لتحديد الاجراءات التالية للتقديم.

ما هي شروط تعين 50 ألف معلم ومعلمة في العراق؟

قامت وزارة التربية بوضع مجموعة من الشروط والمعايير لوظائف 50 ألف معلم ومعلمة، والتي تشتمل على التالي:

أن يكون المتقدم للوظيفة عراقي الجنسية.

يشترط الإقامة الدائمة في العراق.

إدخال بيانات التسجيل باللغة الانجليزية.

كتابة جميع البيانات المطلوبة والتحقق من إدخالها بشكل صحيح وخاصتا تاريخ الميلاد.

يجب عليك حفظ رَقَم التسلسل الخاص بك.

يجب أن يكون حسن السمعة، والسير والسلوك.

لم يسبق له أن حكم عليه في أمر قضائي.

في حالة توافر جميع هذه الشروط يمكنك التقديم على وظائف 50 ألف معلم ومعلمة.