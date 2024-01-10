موعد بداية غرة شهر رجب المحرم 1445-2024 .. فضل صيام أول شهر رجب

موعد غرة شهر رجب 1445-2024، يتسأل المسلمين عن موعد بداية شهر رجب، فجميع المسلمين مع بداية شهر رجب يفضلوا الإكثار من الأعمال الصالحة: (كالصوم، الصلاة، والذكاة)، يترقب المسلمون هذا الشهر بشغف في مختلف أرجاء العالم الإسلامي، يسعى المسلم في هذا الشهر إلى الاقتراب من الله عز وجل من خلال أداء الصيام، الصلاة، والمشاركة في الأعمال الصالحة، انطلاقاً من الإيمان بالثواب العظيم المترتب على هذه الأعمال في شهر المحرم.

غرة شهر رجب 1445-2024

ولقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غرة شهر رجب المحرم لسنة 1445 هجريًا ستكون في 13 يناير 2024، وهو ما أثار اهتمام العديد من المسلمين الباحثين عن حكم الصيام في هذا الشهر المبارك، تتسارع عمليات البحث في الساعات الأخيرة لفهم أحكام وتوجيهات، الشرع فيما يتعلق بصيام شهر رجب، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن نتائج حساباته الفلكية التي تمت بالتعاون مع معمل أبحاث الشمس بالمعهد، بقيادة الأستاذ الدكتور ياسر عبدالهادي وفقًا لهذه الحسابات، من المتوقع أن يظهر هلال شهر رجب بشكل مباشر بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، يوم غد الخميس الموافق 29 من جمادى الآخرة 1445 هـ، الموافق 11 يناير 2024م.