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موعد بداية غرة شهر رجب المحرم 1445-2024 .. فضل صيام أول شهر رجب

غادة محمدمنذ 58 دقيقة
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موعد غرة شهر رجب 1445-2024، يتسأل المسلمين عن موعد بداية شهر رجب، فجميع المسلمين مع بداية شهر رجب يفضلوا الإكثار من الأعمال الصالحة: (كالصوم، الصلاة، والذكاة)،  يترقب المسلمون هذا الشهر بشغف في مختلف أرجاء العالم الإسلامي، يسعى المسلم في هذا الشهر إلى الاقتراب من الله عز وجل من خلال أداء الصيام، الصلاة، والمشاركة في الأعمال الصالحة، انطلاقاً من الإيمان بالثواب العظيم المترتب على هذه الأعمال في شهر المحرم.

غرة شهر رجب 1445-2024

ولقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غرة شهر رجب المحرم لسنة 1445 هجريًا ستكون في 13 يناير 2024، وهو ما أثار اهتمام العديد من المسلمين الباحثين عن حكم الصيام في هذا الشهر المبارك،  تتسارع عمليات البحث في الساعات الأخيرة لفهم أحكام وتوجيهات، الشرع فيما يتعلق بصيام شهر رجب، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن نتائج حساباته الفلكية التي تمت بالتعاون مع معمل أبحاث الشمس بالمعهد، بقيادة الأستاذ الدكتور ياسر عبدالهادي وفقًا لهذه الحسابات، من المتوقع أن يظهر هلال شهر رجب بشكل مباشر بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، يوم غد الخميس الموافق 29 من جمادى الآخرة 1445 هـ، الموافق 11 يناير 2024م.

وأشار المعهد إلى أن الهلال سيكون قد غرب قبل غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة والقاهرة، فضلاً عن غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية. تلك المعلومات تمثل إشارة لبداية شهر رجب وتحديد يوم الرؤية للهلال وبداية الشهر الجديد.

فضل صيام شهر رجب 1445

أكد الفقهاء بوضوح أن صيام شهر رجب يعتبر نافلة ويعد من الأعمال الطيبة التي يستحب أداؤها. لهذا السبب، ينصح المسلمون بصيام أول أيام شهر رجب، وذلك كجزء من العبادات الإضافية التي تعزز القرب من الله عز وجل، عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ نَهْرًا يُقَالُ لَهُ رَجَبٌ، أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ يَوْمًا سَقَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ».

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غادة محمدمنذ 58 دقيقة
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