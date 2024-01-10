ثبتها واستمتع.. أحدث تردد قناة ماجستيك سينما 2024 على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة أحدث الأفلام والمسلسلات الأجنبية

يرغب العديد من الأشخاص في معرفة تردد قناة ماجستيك، حيث تعتبر قناة ماجستيك واحدة من أكثر القنوات التلفزيونية التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص عاشقي مشاهدة ومتابعة الأفلام والمسلسلات الأجنبية وذلك لأنها تقوم بعرض الأفلام والمسلسلات الأجنبية بدقة عالية في كل من الصوت والصورة بالإضافة إلى الكثير من المميزات الأخرى، من خلال هذا التقرير والسطور التالية سوف نوضح لكم تردد قناة ماجستيك 2024 على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة ماجستيك

تردد قناة ماجستيك على القمر الصناعي نايل سات كالاتي:

التردد : 12562.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

خطوات تنزيل قناة ماجستيك على جهاز الاستقبال

يمكن أن يقوم الأشخاص تنزيل قناة ماجستيك على جهاز الاستقبال بكل سهولة وذلك من خلال تطبيق عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

بواسطة ريموت التحكم عن بعد يقوم الشخص النقر على زر القائمة.

يختار الشخص بعد ذلك الإعدادات والقيام بالنقر عليها.

يتم تحديد القمر الصناعي نايل سات.

يدخل الشخص التردد الخاص بالقناة في المكان المخصص لذلك.

يتم إدخال كل من معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

يضغط الشخص بعد ذلك على كلمة بحث.

بعد انتهاء عملية البحث تظهر قناة ماجستيك في القائمة الخاص بقنوات التلفاز.

في النهاية ينقر الشخص على كلمة حفظ من أجل تنزيل القناة.

يستطيع الأشخاص تنزيل قناة ماجستيك على كافة الأقمار الصناعية من خلال اتباع نفس الخطوات السابقة.

قناة ماجستيك سينيما

تم اطلاق قناة ماجستيك لأول مرة عام 2010 من أجل تقديم العديد من الأفلام باللغتين العربية والأجنبية حيث تعد هذه القناة واحدة من أكثر القنوات التي يتابعها ملايين الأشخاص من كافة أنحاء العالم وهذا ما جعلها من أكثر القنوات المفضلة في المنطقة وفقا لتقارير شركة ابسوس المختصة.