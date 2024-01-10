بالخطوات .. أسماء تعيينات وزارة التربية 2024 كيفية الحصول عليها empedu

تعمل وزارة التربية والتعليم العراقية جاهدة في سياق تعزيز القطاع التعليمي وتحقيق التنمية الشاملة، كما تستعد الوزارة للكشف عن نتائج التعيينات المتعلقة بخمسين ألف عقد تعليمي، والتي تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جودة التعليم وتوفير فرص التعلم للشباب، ولاقت هذه الفرص إقبالاً كبيرًا من قبل المتقدمين، حيث بلغ عددهم حوالي 800 ألف متقدم من مختلف المحافظات العراقية، مما يعكس الاهتمام الكبير بالتعليم والرغبة في المساهمة في تحسين البنية التعليمية في البلاد.

أسماء تعيينات وزارة التربية

تم استعداد وزارة التربية في العراق للإعلان عن أسماء التعيينات بعد إطلاق عملية التقديم منذ عدة أشهر عبر استمارة إلكترونية خاصة، حيث قام المتقدمون بتقديم طلباتهم من خلال الرابط الرسمي الذي تم توفيره على موقع الوزارة.

كيفية الحصول على أسماء تعيينات وزارة التربية

الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية من هنا.

يقوم المتقدم بالنقر على أيقونة تحمل اسم المسابقة الوطنية لتعيينات وزارة التربية.

كتابة كل البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم.

النقر على أيقونة استعلام النتائج والانتظار لثواني.

سوف تظهر نتيجة الشخص المتقدم التي تم إدخال بياناته سواء كان بالقبول أو الرفض.

عدد المقدمين في تعيينات وزارة التربية

وبلغ إجمالي الطلبات المستلمة قرابة 800 ألف طلب، مما يعكس الاهتمام الكبير والإقبال الواسع من قبل الأفراد نحو فرص التعيين في القطاع التعليمي، وهذه الخطوة تعكس التفاعل الإيجابي والحاجة الماسة إلى تعزيز وتطوير البنية التعليمية في العراق.