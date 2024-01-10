استقبل تردد قناة اجيال الجديد 2024 Ajial Channel للاطفال علي النايل سات

قناة أجيال الفضائية هي قناة فضائية سعودية موجهة للأطفال، تبث على القمر الصناعي نايل سات انطلقت القناة في عام 2009، وتستهدف الأطفال من سن 3 إلى 12 عامًا وتهدف قناة أجيال إلى تنمية مهارات الأطفال العقلية والفكرية والفنية وغرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الأطفال وتثقيف الأطفال بالثقافة العربية والإسلامية وقناة أجيال هي قناة مميزة تقدم محتوى تعليمي ترفيهي هادف للأطفال وتحظى القناة بشعبية كبيرة بين الأطفال في السعودية والدول العربية، وهي تسعى إلى التوسع في برامجها وبثها على نطاق أوسع في المستقبل.

تردد قناة أجيال الجديد 2024

قناة أجيال للأطفال، هي قناة ترفيهية تعليمية تهدف إلى تقديم محتوى مميز للأطفال، يساهم في غرس القيم الأخلاقية والثقافية فيهم، وتنمية مهاراتهم المختلفة وتبث القناة على مدار اليوم دون انقطاع، ولا تعرض إعلانات طويلة، مما يوفر للأطفال تجربة مشاهدة ممتعة وهادفة ويُمكن القيام بضبط تردد قناة أجيال الجديد على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد: 12149

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

برامج قناة أجيال

تحرص قناة أجيال على تقديم محتوى تربوي ترفيهي هادف للأطفال من مختلف الفئات العمرية، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من البرامج التي تراعي احتياجاتهم وتطلعاتهم يسهم في تنمية شخصياتهم وإعدادهم للمستقبل ومن أبرز البرامج التعليمية التي تقدمها القناة: