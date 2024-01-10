أوكيه أوكيه.. تثبيت تردد قناة cn بالعربية ٢٠٢٤ الجديد على جميع الأقمار لمتابعة أفضل الأفلام الكرتونية

عشاق أفلام الكارتون في الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا يبحثون في الوقت الحالي عن تردد قناة cn بالعربية على النايل سات وأيضًا على عرب سات، وذلك من أجل تثبيت تردد القناة والاستمتاع بأفلام الكرتون المميزة التي تعرضها القناة للأطفال والمراهقين من الشباب، وقد خصصنا مقال اليوم لإرفاق التردد على القمرين وطريقة ضبط القناة، تابعوا معنا.

تردد قناة cn بالعربية ٢٠٢٤

مع دخول عام 2024 نجد الكثيرون يبحثون عن تردد قناة نت ووك بالعربية، وذلك للتمتع بأقوى أفلام الكرتون المميزة، حيث القناة تقوم بعرض محتواها على النايل سات وأيضًا على عرب سات، بحيث تصل إلى المشاهدين من كل مكان بالشرق الأوسط وأيضًا شمال إفريقيا، وأجمل ما بالقناة أن محتواها باللغة العربية وأيضًا باللغة الإنجليزية، ويمكن للمتابعين متابعة محتواها من منازلهم إن قاموا بتثبيت التردد على القمرين بالإحداثيات التالية:

القناة على النايل سات

تردد القناة: 12226.

الترميز للقناة 27500.

معامل التصحيح للخطأ: 5/6.

الاستقطاب الناحية الأفقية.

القناة على عرب سات

تردد القناة: 11747.

الاستقطاب ناحية الأفقي.

معدل الترميز 27500.

التصحيح هو 3/4.

خطوات ضبط تردد قناة cn بالعربية ٢٠٢٤

بكل سهولة يمكنك التمتع بالمحتوى الكرتوني المميز التي تعرضه القناة على شاشتها للأطفال، أو حتى المراهقين، حيث كل ما عليكم السير على بضع خطوات كما يلي: