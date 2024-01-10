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تردد قناة وناسة 2024 للاطفال Wanasah TV على نايل سات وعرب سات لمشاهدة أناشيد وأغاني لولو

أحمدمنذ 24 دقيقة
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تردد قناة وناسة 2024 للاطفال
تردد قناة وناسة 2024 للاطفال

تردد قناة وناسة 2024 للاطفال، مع دخول إجازة نصف العام الدراسي في معظم البلاد العربية فيسعى الجميع إلى التعرف على تردد قناة وناسة 2024 للاطفال وكافة فنوات الأطفال وذلك حتى يتم تشغيلها للأطفال للاستمتاع بالإجازة، ولعل قناة وناسة Wanasah واحدة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى مميز جداً لجميع الأطفال ومناسب لجميع الأعمار، وتقوم إدارة القناة من فترة لأخرى بتحديث الترددات الخاصة بالقناة على كافة الأقمار الصناعية من أجل تحديث المحتوى والجودة الخاصة بالصوت والصورة لتقديم تجربة أكثر تميز ومرضية للأطفال وأهلهم.

تردد قناة وناسة 2024 للاطفال

شهدت الفترة الأخيرة صعود كبير جداً لـ تردد قناة وناسة 2024 للاطفال وذلك بسبب المحتوى القوي والمميز جداً الذي تقدمه هذه القناة، فتعمل القناة على مدار 24 ساعة لتقديم محتوى رائع للأطفال سواء من الأغاني والأناشيد وخاصة أغاني لولو الذي أصبحت علامة مميزة لدى جميع الأطفال، بالإضافة إلى ذلك فتقدم القناة مجموعة مميزة من الأغاني والبرامج التثقيفية والتعليمية للأطفال، وهذا ما يجعلها حقاً مميزة، وأضافت الإدارة التردد الجديد الذي يجعل القناة تعمل بإشارة قوية وجودة عالية جداً.

ضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024

يمكنكم الآن ضبط تردد قناة وناسة 2024 للاطفال الجديد على القمر الصناعي نايل سات من خلال الإحداثيات القادمة:-

تردد قناة وناسة 2024 للاطفال
تردد قناة وناسة 2024 للاطفال
القمر الصناعينايل سات
تردد القناة11470
الاستقطابرأسي V
معامل تصحيح الخطأ5/6
الترميز27500

كما يمكن أيضاً ضبط التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي عرب سات كالآتي:-

القمر الصناعيعرب سات
التردد11270 / 11559
تصحيح الخطأ3/4
معدل الترميز27500
معدل الاستقطابأفقي H
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أحمدمنذ 24 دقيقة
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