الأخضر دايس ومش همه| سعر الدولار اليوم في العراق مقابل الدينار العراقي الأربعاء 10-يناير 2024| سعر 100 دولار اليوم في العراق

يسعى الكثير من الأشخاص في العراق إلى معرفة سعر الدولار اليوم في البصرة وبورصة بغداد وفي محال الصرافة بالعراق، حيث يلعب هذا العامل دورًا هامًا في الحياة اليومية والتجارة، لذا نجد بشكل يومي أسئلة يتم تداولها في الشارع العراقي تتضمن عبارات بكم سعر الورقة مقابل الدينار؟سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم، الدولار مقابل الدينار العراقي،سعر الدولار اليوم في العراق السوق السوداء.

ومن خلال البحث والتقييم الدقيق للبيانات الفعلية، سنستعرض في هذا المقال سعر الدولار الحالي في العراق.

أسعار الدولار في البصرة اليوم

تحمل البصرة المزيد من التغيرات في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأربعاء 10 يناير 2024، ووفقاً لحركات تداول وصرف العملة الأمريكية اليوم في البصرة فقد سجل سعر شراء الورقة الخضراء كما يلي:

سعر شراء الدولار: 154 ألف دينار عراقي.

سعر بيع الدولار في البصرة 154 ألف و 500 دينار عراقي.

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

وقد رصدت محلات الصيرفة في البصرة هذه التغييرات الأساسية في أسعار الصرف، والتي تعكس الاقتصاد والسياسة المتقلبين في البلاد.

يتأثر سعر الدولار بعوامل عدة بما في ذلك العرض والطلب، السياسة النقدية، والاضطرابات الأمنية.

سعر الدولار اليوم في العراق الأربعاء 10-يناير 2024

في الوقت الحالي، يعاني سوق العملة في العراق من حالة عدم الاستقرار عالميًا، حيث يسعى البنك المركزي الأمريكي للوصول إلى نسبة التضخم المستهدفة، مما يترتب عليه تأثيرات إيجابية على سعر الذهب في معظم الأحوال، وفي ظل هذا السياق العالمي المضطرب، نتساءل عن الوضع المحلي لسعر الدولار في العراق.

بناءً على آخر تحديث صباحًا في البنك المركزي وبورصات العملة المعروفة للجمهور، سنستعرض سعر الدولار في العراق خلال تعاملات الأربعاء، الموافق 10 يناير 2024.

فيما يتعلق بأسعار صرف الدولار في البورصات العراقية، سجلت الأرقام التالية:

سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دينار عراقي لكل دولار.

سعر بيع مبالغ الحوالات إلى الخارج: 1310 دينار عراقي لكل دولار.

سعر البيع النقدي: 1305 دينار عراقي لكل دولار.

يمكننا أن نستنتج من هذه الأرقام أن سعر الدولار في العراق مازال يعاني من المتغيرات والتقلبات خلال فترة الاستقرار العالمي الحالية، ومع ذلك، فإن معدلات صرف الدولار لا تظهر فروقًا كبيرة بين القيم المذكورة.

سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم في البورصة