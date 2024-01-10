الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري 2024
أعلن البريد المصري عن طرح عدد 900 وظيفة شاغرة للشباب والمعاقين، وذلك من خلال مسابقة رسمية أعلنت عنها بشكل رسمي بوابة الوظائف الحكومية بداية من يناير 2024 لمدة شهر كامل ويتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث “جوجل” في كافة محافظات مصر عن تفاصيل التسجيل في هذه المسابقة والشروط والمستندات المطلوبة للتقديم.
الشروط المطلوب توافرها للأشخاص المتقدمين للوظائف
أعلنت الهيئة القومية للبريد، عن مسابقة لشغل 900 وظيفة إدارية وفنية، وذلك في إطار خطة التطوير والتحديث التي تنتهجها الهيئة، وحرصًا منها على استقطاب الكفاءات المتميزة من الشباب المصري وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الوظائف المطروحة تشمل 19 مهندسًا في تخصصات (كهرباء، ميكانيكا، ميكانيكا سيارات، تخطيط النقل، تشغيل وسائل النقل)، و861 أخصائيًا في تخصصات (مكتب بريد، خدمة عملاء، ميكنة)، و20 محاميًا وأضاف الجهاز، أن التقديم للمسابقة متاح على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز، خلال الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري وأوضح الجهاز، أن شروط التقدم للمسابقة تتمثل في:
- أن يكون المتقدم مصريًا المنشأ.
- أن يكون حسن السمعة والأخلاق.
- أن يكون خاليًا من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
- أن يكون لائقًا طبيًا للعمل.
- أن لا يزيد عمره عن 30 عامًا في تاريخ الإعلان.
- أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير عام جيد على الأقل.
- أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس هندسة في أحد التخصصات المحددة.
المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف
- صورة شخصية للمتقدم يجب أن تكون الصورة واضحة، وحديثة، وذات خلفية بيضاء، وبحجم 2*3 سم.
- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، وبها صورة واضحة للمتقدم، وبياناته الشخصية كاملة، بما في ذلك العنوان والمحافظة.
- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أو الهيئة القومية للبريد «وجهين بحسب الأحوال»: يجب أن تكون صحيفة الحالة الجنائية صادرة من الجهات المختصة.
- المؤهل الدراسي بجانب المؤهل الأعلى إن وجد ويجب أن تكون جميع المؤهلات الدراسية للمتقدم موثقة من الجهات المختصة.
- كارنيه القيد في نقابة المحامين للمتقدم لوظيفة محام جب أن يكون كارنيه القيد ساري المفعول، ومعتمدًا من نقابة المحامين.
- كارنيه القيد في نقابة المهندسين للمتقدم لوظيفة مهندس يجب أن يكون كارنيه القيد ساري المفعول، ومعتمدًا من نقابة المهندسين.
- يجب أن يكون المتقدم للخدمة العسكرية حاصلًا على شهادة إنهاء الخدمة العسكرية، أو شهادة مؤقتة، أو إعفاء من الخدمة العسكرية.
- يجب أن تكون شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو إثبات الإعاقة صادرة من الجهات المختصة، وبها بيانات المتقدم كاملة، وبيان بدرجة الإعاقة.
- يجب أن يكون إيصال الإيداع البنكي صادرًا من أحد البنوك المعتمدة، ومؤيدًا بختم البنك، وتاريخ الإيداع.