Toyor Baby “استقبلها الآن لاطفالك” تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 لمتابعة برامج وأناشيد الأطفال على الأقمار الصناعية

قناة طيور الجنة هي القناة الرائدة في عرض برامج واغاني موجهة للاطفال، تاسست القناة في عام ٢٠٠٨ وتتمتع بشعبية كبيرة، حيث يتابعها ملايين الأشخاص من جميع الفئات العمرية، بما في ذلك الاباء والامهات والاطفال، مقر القناة الرئيسي في الأردن، تميزت قناة طيور الجنة بجذب انتباه العائلات حول العالم، نظرا لتقديمها محتوى مميز وملائم للاطفال، خالٍ من أي محتوى غير لائق، ومن أبرز ميزات القناة أنها تبث برامجها مجانا عبر قمر النايل سات، دون تشفير القنوات، وبالتالي، يمكن للجميع في الوطن العربي ومصر، الوصول إليها، حيث أن القنوات المشفرة تتطلب اشتراكا مدفوعا.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024

استمتع بمشاهدة قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات بسهولة، وبدون الحاجة لدفع اي اشتراكات شهرية، يمكنك تنزيل تردد القناة وتثبيته على رسيفرك للاستمتاع بالمحتوى المميز، الذي تقدمه للأطفال. تعمل قناة طيور الجنة بيبي على تطوير مهارات الأطفال، بطريقة مسلية ومحببة لهم، دون ان يشعروا بالملل، يمكنك الحصول على بيانات التردد الصحيحة للقناة وإدخالها في رسيفرك، ثم استمتع بمشاهدة القناة واستمتع بمحتواها الممتع.

ترددات قناة طيور الجنة على جميع الأقمار 2024

تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي نايل سات، يوفر لكم فرصة لمشاهدة واحدة من أشهر القنوات الفضائية المخصصة للاطفال، تقدم القناة برامج وأناشيد تساهم في تنمية المهارات العقلية للاطفال، في جميع مراحل نموهم، بالإضافة إلى ذلك، تهدف القناة إلى غرس القيم الاخلاقية في نفوس الأطفال، في هذا المقال، ستجدون ترددات صحيحة لقناة طيور الجنة بيبي لعام 2024.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات

يمكنكم ايضا استقبال تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي عرب سات، بسهولة عن طريق ادخال بيانات القناة الموضحة في النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة طيور الجنة بيبي.

تردد القناة: 11274،.

الاستقطاب: أفقي..

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد اخر علي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة طيور الجنة بيبي.

تردد القناة: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة طيور الجنة بيبي.

تردد القناة: 11310.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔