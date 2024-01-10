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اضبط تردد قناة سبيس تون الجديد 2024 على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات
تردد قناة سبيس تون
تردد قناة سبيس تون الجديد الذي تتردد عليه عمليات البحث كثيرًا لما لهذه القناة أهمية كبيرة في نفوس الأطفال، حيث تهتم القناة بتقديم محتوى علمي ترفيهي ممتع ومسلي للأطفال، وتنوع القناة من برامجها لكي يتم متابعيها في بحث دائم عليها، ومن خلال مقالنا نذكر تردد القناة على القمر الصناعي، وطريقة ضبط التردد على جهاز الاستقبال.
تردد قناة سبيس تون على الأقمار الصناعية المختلة
يتوفر قناة سبيس تون على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات بالترددات التالية:
تردد قناة سبيس تون على القمر الصناعي النايل سات هو:
- التردد: 11758.
- الاستقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قناة سبيس تون على القمر الصناعي عرب سات هو:
- التردد: 12341.
- الاستقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
بإضافة هذه الترددات على جهاز الاستقبال تتمكن من مشهادة قناة اسبيس تون.
طريقة ضبط تردد قناة سبيس تون على جهاز الاستقبال
يمكنك ضبط قناة سبيس تون على جهاز الاستقبال الخاص بك ومتابعتها، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- من جهاز التحكم (ريموت) الخاص بجهاز الاستقبال اضغط على قائمة.
- اضغط على ضبط القنوات.
- ثم اختر إضافة ترددات جديدة.
- يطلب منك إضافة البيانات السابقة وهي: التردد، والاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ، ومعدل الترميز.
- بعد إضافة جميع البيانات السابقة بشكل صحيح اضغط على بحث.
- يتم عمل بحث وإضافة جميع القنوات التي على نفس التردد.
- قم بعمل حفظ للبينات لتتمكن بعد ذلك من متابعة قناة سبيس تون دون الحاجة إلى إعادة ضبط مرة أخرى للقناة.