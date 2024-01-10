هيوصل ال 15 ولا ايه !! سعر الريال السعودي اليوم سوق سودا وداخل البنوك المصرية “آخر تحديث”

المغتربون العاملون بالمملكة العربية السعودية يتابعون يوميًا أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري، سواء الريال السعودي أو الدولار الأمريكي، ونجد البحث بشكل مكثف عن سعر الريال السعودي اليوم سوق سودا وبداخل البنوك، ونذكر لكم هذا بتقرير اليوم، تابعوا.

سعر الريال السعودي اليوم

اليوم السعر مستقر داخل البنوك المصرية لصرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بل ثابت السعر منذ شهور طويلة، حيث متوسط الصرف هو 8.21 قرش تقريبًا، حيث يختلف السعر بضع قروش من بنك إلى بنك آخر، وعلى حسب أهي عملية بيع أم عملية شراء.

والحال متناقض تمامًا داخل السوق السوداء، حيث السعر ارتفع وتخطى مبلغ 14 جنيه مصري للريال الواحد، حيث سعر البيع اليوم بمبلغ 14.60 جنيه مصري، أما السعر في عمليات الشراء وصلت لسعر 14.80 جنيه مصري، حيث السعر تقريبًا ضعف الصرف داخل البنوك المصرية.

500 ريال سعودي كم جنيه مصري في السوق السوداء؟

وضحنا لكم سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء العاشر من شهر يناير لعام 2024، حيث السعر في البنوك المصرية وفي السوق السوداء، وبالنسبة لمبلغ 500 ريال سعودي، فالسعر يتحدد على حسب إن كنت تريد تغيير العملة من البنك أم من السوق السوداء، حيث الأسعار على النحو التالي:

سعر 500 ريال في البنك اليوم بسعر حوالي 4100 جنيه مصري.

سعر 500 ريال في السوق السوداء بسعر اليوم حوالي 7300 جنيه مصري.

حيث الفارق تقريبًا الضعف بين السحب من البنك سواء البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، وبين السحب من السوق السوداء، شاركنا من أين تقوم بتغيير العملات الخاصة بك؟