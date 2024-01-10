هااام .. إعلان قيمة رواتب الرعاية الاجتماعية بعد الزيادة والية الاستعلام عنها

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج التي توفر الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا والأكثر فقرا في العراق، كما يقدم الدعم للفئات التي لا ليس لها دخل شهري ثابت لتقديم الدعم بهدف التغلب على غلاء المعيشة والإعانة على تحمل ظروف الحياة سواء في الطعام والشراب والملبس أيضًا، إذ تعمل الحكومة العراقية على الوقوف جنبا إلى جنب مع المواطن العراقي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها بها البلاد.

قيمة رواتب الرعاية الاجتماعية بعد الزيادة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق قيمة رواتب الرعاية الاجتماعية التي سيتم صرفها لكافة المستحقين في كافة محافظات العراق، وقد جاءت الرواتب كما يلي:

يتم صرف راتب الرعاية الاجتماعية بقيمة 420 ألف دينار عراقي شهريا للمواطن الذي لديه أسرة مكونة من 4 أشخاص.

بينما يتم صرف أعانة تصل إلى 315 ألف دينار عراقي شهريا للمواطن المتزوج الذي لديه أسرة تتكون من 3 أفراد .

بينما بالنسبة إلى المواطن الذي يسكن بمفرده يحصل على إعانة تصل إلى 105 ألف دينار عراقي شهريا.

اما بالنسبة إلى العائلة التي تتكون من فردين أحصل على إعانة تقدر بمبلغ 210 ألف دينار عراقي شهريا.

خطوات الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الخطوات التي تساعد على سهولة الإستعلام عن الرعاية الاجتماعية في العراق لكافة المحافظات في العراق، وذلك بعد اتجاها مؤخرًا لتقديم الخدمات الخاصة بها اون لاين، حيث تأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي: