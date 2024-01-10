HERE.. اسماء المقبولين فى تعيينات وزارة التربية 2024 empedu.ur.gov.iq في جميع محافظات العراق

يشهد العراق في الوقت الحالي اقبالا كبيرا، من قبل الآلاف من المواطنين على الاستعلام عن اسماء التعيين في وزارة التربية 2024، يهدف هذا البحث الشامل إلى توفير فرصة التقديم في مسابقة تعيين اكبر عدد ممكن من المعلمين، من مختلف التخصصات والجنسيات في جميع انحاء المحافظات العراقية، حيث اعلنت وزارة التربية العراقية انه سيتم الإعلان عن أسماء المعينين في المستقبل القريب، عبر الموقع الرسمي للوزارة وزارة التربية والتعليم وسيتم الاستعلام عن أسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية في العراق من خلال الرابط الرسمى للوزارة.

اسماء تعيينات وزارة التربية 2024

ويمكن لاي شخص يستوفي الشروط التقديم على هذه التعيينات، سيتم عقد مقابلات شخصية للمتقدمين المؤهلين، حيث ستحدد الوزارة ما إذا كانوا مناسبين للوظيفة ام لا، سيتم ادراج اسماء المقبولين في القائمة النهائية، هدف الجهات الحكومية في العراق إلى زيادة فرص العمل للشباب، ومن هذا المنطلق، قامت وزارة التربية بتوفير عدد من الوظائف التعليمية للمواطنين الراغبين في التقدم لها.

شروط التقديم فى مسابقة تعيين وزارة التربية والتعليم

للتقديم في مسابقة تعيين وزارة التربية والتعليم، يجب اتباع بعض الشروط التالية:

يجب تسجيل البيانات وإدخالها باللغة الإنجليزية.

يجب إدخال تاريخ الميلاد بالشكل الصحيح.

يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

يجب الاحتفاظ برقم التسلسل الخاص بك بعد إدخال البيانات.

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في العراق.

يجب أن يتمتع المتقدم بسمعة حسنة.

يجب ألا يكون المتقدم قد تمت محكوميته في السابق.

رابط الاستعلام أسماء المقبولين في تعيينات عقود وزارة التربية 2024

للاستعلام عن طلب تعيين وزارة التربية، اتباع الخطوات التالية بسهولة:

1. قم بالدخول الى رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

2. اختر قائمة “مسابقة الخمسين ألف معلم” من القائمة الأساسية المتاحة.

3. قم بملء البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

4. قم بإرفاق المستندات المطلوبة، مثل شهادة التخرج ونسخة من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة السكن.

5. انقر على زر “إرسال” لإرسال طلبك.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك الوصول إلى استمارة طلب التعيين، في وزارة التربية والتعليم بسهولة وتسهيل.