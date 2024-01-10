من بيتك استعلم وادفع.. استعلام مخالفات نيابة المرور برقم اللوحة عبر ppo.gov.eg

أتاح موقع النيابة العامة للمرور أمام المواطنين والمواطنات قائدي السيارات عمل استعلام مخالفات نيابة المرور من منازلهم بكل سهولة، بل ودفع قيمة المخالفات المسجلة عليهم بشكل إلكتروني ودون الحاجة إلى التحرك من منازلهم إلى المرور والاستعلام والدفع، ونوضح لكم كيف يتم الأمر بالمجان ومن داخل المنزل بدون مجهود يُذكر، تابعوا معنا.

استعلام مخالفات نيابة المرور برقم اللوحة

يمكن لقائدي المركبات من كل مكان بجمهورية مصر العربية الاستعلام عن المخالفات، وذلك من خلال خدمات المرور المتاحة لهم على موقع النيابة العامة على الشبكة، حيث السير على خطوات تأتي على الترتيب التالي:

التوجه إلى موقع النيابة العامة للمرور على الشبكة، والتي منها اختر على خدمات نيابة المرور.

للمرور على الشبكة، والتي منها اختر على خدمات نيابة المرور. الذهاب إلى قائمة الاستعلامات، ثم استمرار.

الاختيار من بين مخالفات رخص المركبات أم مخالفات رخص القيادة.

كتابة رقم الرخصة والنقر على إجمالي المخالفات.

بعدها تظهر لك أي مخالفات مسجلة على رخص المركبة أو الرخصة الخاصة بك.

وفي حالة اختيار رخصة القيادة، فستقوم بكتابة رقم الرخصة ونوع الترخيص ووحدة الترخيص وأيضًا المحافظة.

دفع مخالفات المرور إلكترونيًا

يتم عمل استعلام مخالفات نيابة المرور برقم اللوحة أو رقم الرخصة بكل سهولة من خلال موقع النيابة العامة للمرور الموجودة على الشبكة، ويمكن بنفس خطوات الاستعلام إتمام عملية السدادن وذلك من خلال الموقع الإلكتروني، حيث الذهاب إلى الموقع وبعد اختيار إجمالي المخالفات، الضغط على الدفع الإلكتروني، ومن ثم اختيار السداد من الفيزا الخاصة بالبنك، وسوف يتم تسديد كل المخالفات المتراكمة عليك.