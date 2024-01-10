تردد قناة الفجر الجزائرية لعام 2024 على قمر نايل سات وعرب سات

تعد قناة الفجر (Al-Fajr Channel) قناة مجانية معروفة بشكل واسع في الوطن العربي وخاصة في المجتمع الجزائري، تتميز هذه القناة كواحدة من أبرز القنوات العربية في ميدان الدراما، ولذلك سنقدم لكم نبذة عن هذه القناة في هذا المقال، وآخر تحديث لتردداتها على قمري نايل سات وعرب سات، مع شرح كيفية استقبالها وتحديث ترددها على جهاز الاستقبال الخاص بك.

لمحة عن قناة فجر الدرامية

قناة فجر تعد واحدة من أبرز وأنجح القنوات الجزائرية المعروفة في مجال الدراما، تم تأسيسها وإطلاقها في 11 أكتوبر 2015، وتتخذ مدينة بلعباس الجزائرية مقرا رئيسيا لها، منذ الافتتاح تمتاز القناة بشعار حصري لعرض جميع المسلسلات التركية الدرامية، بالإضافة إلى تقديم برامج ثقافية متنوعة ونشرات أخبار رياضية ومسابقات وغيرها العديد من البرامج التي لاقت رواجاً في الشارع الجزائري والمغاربي.

تردد قناة فجر على قمر نايل سات وعرب سات

هناك اثنين من الأقمار الصناعية الشهيرة المتاحة لتنزيل تردد قناة الفجر عليهما، وهما النايل سات وعرب سات، فيما يلي تفاصيل حول ترددات هذه القناة على هذين القمرين:

تنزيل قناة الفجر على قمر نايل سات:

التردد: 12645

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الاستقطاب: أفقي

تنزيل قناة الفجر على قمر عرب سات:

التردد: 11034

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الاستقطاب: عمودي (رأسي)

كيفية تثبيت قناة الفجر على جهاز الاستقبال بسهولة

ليس هناك صعوبة في تنزيل قناة الفجر على جهاز الاستقبال، فكل ما عليك فعله هو اتباع سلسلة من الخطوات البسيطة، إليك الطريقة:

اضغط على زر القائمة باستخدام جهاز التحكم عن بعد. اختر الإعدادات من القائمة وقم بالنقر عليها. حدد القمر الصناعي الذي ترغب في استخدامه، سواء كان نايل سات أو عرب سات. أدخل تردد قناة الفجر في المكان المخصص له في القائمة. قم بإدخال معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ. اضغط على كلمة “بحث” وانتظر اكتمال عملية البحث. بعد الانتهاء، ستظهر قناة الفجر في قائمة القنوات التلفزيونية لديك. في الختام، انقر على كلمة “حفظ” لتثبيت القناة.

يمكنك تكرار نفس الخطوات لتحميل قناة الفجر على أي قمر صناعي آخر متاح.