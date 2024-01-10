التحديث الجديد 2024 لقناة ميكي للأطفال على قمر عربسات ونايل سات

معظم الأمهات تبحث عن تردد قناة ميكي، حيث شهدت القناة تطورا وانتشارا سريعين منذ إنشائها، لتصبح واحدة من أبرز القنوات الفضائية المصرية المخصصة للأطفال، تتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من المحتويات، مما يمكنها من متابعة آخر التطورات في عالم الأفلام العربية المدبلجة والبرامج المتعلقة بشركة ديزني الشهيرة، وفي هذا المقال يمكنك معرفة المزيد عن هذه القناة، بالإضافة إلى الحصول على معلومات حول تردد القناة وكيفية تنزيلها على جهازك.

لمحة عن قناة ميكي للأطفال

تعتبر قناة ميكي واحدة من القنوات البارزة في عالم البث الفضائي، حيث تأسست وانطلقت في العاشر من أكتوبر عام 2009، وتتمتع بمقر رئيسي في جمهورية مصر العربية، خاصة في القاهرة، منذ البداية اعتمدت القناة على شعارين مميزين بهدف جذب المشاهدين وكسب الملايين من المتابعين، ويأتي الشعاران على النحو التالي: “بتفرج على ميكي”، و”شاهدنا للكبار والصغار”، ولعبت هذه الرؤية الاستراتيجية دورا كبيرا في جعلها واحدة من القنوات الرائدة والمميزة، لتحظى بتفضيل الآباء والأمهات، وبفضل هذا النجاح حققت القناة شهرة واسعة وأصبحت تبث محتواها على مستوى الوطن العربي.

تردد قناة ميكي على قمر نايل سات وعرب سات

تحظى قناة ميكي للأطفال بقاعدة جماهيرية واسعة في جميع دول الوطن العربي، حيث انتشرت شهرتها وأصبحت جزءا لا يتجزأ من قنوات التلفزيون الرئيسية المثبتة على أجهزة الاستقبال، وهذا هو التحديث الأخير لقناة ميكي على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11526

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

الجودة: SD

يمكن الاستمتاع بمشاهدة قناة ميكي أيضا عبر التردد المخصص على القمر الصناعي عرب سات، الذي يغطي نطاقا واسعا يشمل أفريقيا والخليج العربي، لتحقيق ذلك يرجى إدخال الإحداثيات التالية عبر القمر الصناعي عرب سات:

تردد القناة: 11257

استقطاب القناة: H

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

طريقة تنزيل قناة ميكي على جهاز الاستقبال بخطوات سهلة

يمكن للأفراد تنزيل قناة ميكي على جهاز الاستقبال بسهولة من خلال اتباع سلسلة من الخطوات البسيطة، والتي تتضمن ما يلي:

انقر على زر القائمة باستخدام جهاز التحكم عن بعد. اختر الإعدادات من القائمة وقم بالنقر عليها. قم بتحديد القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات. أدخل التردد الخاص بقناة ميكي في المكان المخصص لذلك. أدخل معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ. تبقى الآن الضغط على كلمة “بحث”. بعد اكتمال عملية البحث، تظهر قناة ميكي في قائمة القنوات التلفزيونية لديك. انقر في النهاية على كلمة “حفظ” لتحميل القناة.

يمكنكم تحميل قناة ميكي على جميع الأقمار الصناعية المتاحة باتباع نفس الخطوات المذكورة أعلاه.